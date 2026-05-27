Paul McCartney frente a su versión cinematográfica: Paul Mescal lo entrevista sobre Lennon y su nuevo disco

Paul Mescal, el actor que interpreta a McCartney en la próxima serie de cuatro películas sobre los Beatles, condujo una entrevista exclusiva con el músico británico para Amazon, en el marco del lanzamiento del nuevo disco de McCartney, The Boys of Dungeon Lane, disponible desde el 29 de mayo.

Durante la conversación de diez minutos, McCartney explicó su proceso creativo: “No tengo una fórmula. Con los Beatles, siempre intentábamos escribir algo diferente”. El músico también reveló que una de las canciones del álbum, Salesman Saint, rinde homenaje a sus padres, quienes lo criaron durante la Segunda Guerra Mundial.

🗣️ Paul Mescal to Paul McCartney: “The relationship you had with John, it’s such a full, brilliant, complicated thing …. And *where is your heart* with all of that now?” McCartney’s lovely answer & further thoughts about Lennon: 👇 #promo #album #new #music #beatles pic.twitter.com/WjpiPLLQy3 — Nicole (@NicoleBdorf) May 25, 2026

McCartney evoca su relación con Lennon

Sobre Days We Left Behind, el primer sencillo del disco, McCartney reflexionó sobre su vínculo con John Lennon: “Me encontré con este tipo llamado John Lennon, y él estaba luchando contra la vida. Cuando se trataba de escribir, esa relación se mantuvo, así que en este disco podría incluso referirme a él en mi mente, como si todavía estuviéramos escribiendo juntos”.

El álbum también incluye Home To Us, un dueto con Ringo Starr. En cuanto al biopic, titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, tiene estreno previsto para abril de 2028. Junto a Mescal, el elenco incluye a Harris Dickinson como Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Al cierre de la entrevista, según reportó NME, McCartney bromeó sobre el parecido con Mescal, afirmando que él era el más atractivo de los dos, para luego reconocer con humor: “No, él es muy lindo”