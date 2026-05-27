Sernac informa alerta de seguridad por autos Cushman vendidos en 2023 en Chile: Tendrían defecto en la batería

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó sobre una alerta de seguridad para autos de la marca Cushman, modelo Hauler PRO X Elite Lithium (2 pasajeros + Pickup), por un “defecto en la batería”.

Los vehículos fueron comercializados en Chile entre septiembre y diciembre de 2023. Actualmente, hay cuatro unidades en consumidores.

Los VIN/número de chasis/serie de los autos afectados son: 3608513, 3608526, 3608530, 3608665.

Hasta la fecha, se han detectado siete incendios potencialmente relacionados entre autos Cushman Hauler PRO ELITE, PRO X ELITE o Refresher Oasis ELITE, con números de serie comprendidos entre 3545402 y 3624704.

En Chile no se han registrado accidentes en torno a la condición detallada.

Alerta de seguridad por autos Cushman

Según detalló la entidad fiscalizadora, la empresa informó que hay una “posible falla estructural en la carcasa del banco de baterías”.

Esto podría generar incendios “dentro del habitáculo de las baterías y, en consecuencia, comprometer la integridad total del vehículo. Actualmente, la causa raíz exacta de esta falla se encuentra bajo investigación y es desconocida”.

En esa línea, hay riesgo de un posible incendio y/o explosión.

Debido a la alerta, el Sernac entregó las siguientes instrucciones:

Verificar si su vehículo se encuentra en el listado de serie mencionado en la descripción del producto.

mencionado en la descripción del producto. De ser el caso, notificar y comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para ejecutar la campaña.

En caso de dudas, contáctese directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento.

Los puntos de contacto son: