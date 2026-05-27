SQM reporta utilidades de US$ 402,9 millones en el primer trimestre frente a los US$ 138,3 millones del año anterior

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al período comprendido entre enero y marzo de 2026.

La empresa registró ingresos de US$ 1.760 millones, lo que representa un incremento del 69,8% respecto a los US$ 1.036,6 millones del mismo trimestre del año anterior. La ganancia neta del período alcanzó US$ 402,9 millones, frente a US$ 138,3 millones en el primer trimestre de 2025, equivalente a un crecimiento de casi el 191%.

El motor del salto fue el segmento de litio y derivados, que pasó de generar ingresos de US$ 502,9 millones en el primer trimestre de 2025 a US$ 1.185,5 millones en el mismo período de 2026.

El litio representa ahora el 67,3% de los ingresos totales de SQM

Los demás segmentos también aportaron al buen desempeño del trimestre. Yodo y derivados reportó ingresos de US$ 275,9 millones, frente a US$ 255 millones un año antes.

Nutrición vegetal de especialidad alcanzó US$ 239 millones versus US$ 212,2 millones en igual período de 2025. Potasio registró una caída, pasando de US$ 42,5 millones a US$ 34,4 millones.

La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora fue de US$ 364,7 millones, frente a US$ 137,5 millones en igual período del año anterior. La ganancia por acción llegó a US$ 1,2769, más que el doble de los US$ 0,4815 registrados en el primer trimestre de 2025.

Saldo de efectivo supera los US$ 2.800 millones

Desde el punto de vista del flujo de caja, la compañía generó US$ 862,6 millones en flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, frente a US$ 215,9 millones en el mismo período de 2025.

El saldo de efectivo cerró el trimestre en US$ 2.829,4 millones, por sobre los US$ 1.750,3 millones con que comenzó el año.