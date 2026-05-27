El guionista de Los Simpson que “predijo” a Trump anuncia su candidatura presidencial para 2028

Dan Greaney, guionista de Los Simpson responsable del episodio ‘Bart To The Future’ —en el que Lisa Simpson asume la presidencia tras heredar “un problema presupuestario bastante grande del presidente Trump”—, anunció su candidatura a la Casa Blanca para las elecciones de 2028.

El capítulo se emitió en el año 2000, dieciséis años antes de la primera victoria electoral de Trump, lo que llevó a varios medios a señalar que la serie había “predicho” su llegada al poder.

En un video de anuncio, Greaney apareció disfrazado de mago y se describió como un “profeta autoproclamado” antes de revelar que también es abogado graduado y habilitado.

Asimismo, según reportó NME, criticó de forma directa al actual gobierno: “Trump, Vance, los multimillonarios y los cobardes de ambos partidos le han dado la espalda a Estados Unidos”, y planteó su plataforma bajo el lema “América para todos”, centrado en democracia, responsabilidad y prosperidad para el conjunto de la ciudadanía.

Un fenómeno cultural que se prolonga

Los Simpson acumulan décadas de supuestas “predicciones” que luego ocurrieron en la realidad, desde la compra de Fox por Disney hasta el autocorrector en dispositivos móviles. El creador de la serie, Matt Groening, restó importancia al fenómeno el año pasado: “Hemos hecho tantos episodios que estamos destinados a acertar en algo”, señaló.

Según la legislación vigente, Trump no puede postularse a un tercer mandato, ya que ningún presidente puede servir más de dos períodos.