Día de los Patrimonios 2026: Banco de Chile invita a la comunidad a visitar su emblemática casa matriz

En el marco de las actividades por el Día de los Patrimonios, Banco de Chile invitó a la ciudadanía a visitar su emblemática casa matriz.

Bajo el lema “De lunes a viernes es un banco. Pero cuando llega el silencio del fin de semana… el edificio despierta”, la institución hizo un llamado a la comunidad a ser parte de la historia del edificio ubicado en Ahumada 251, que en abril recién pasado cumplió 100 años y que este 2026 cumple una década desde que fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Además, esta es la tercera vez en su historia que la casa matriz abre sus puertas al público para el Patrimonio. La primera vez fue en 2018 y la segunda en 2025.

Desde la institución bancaria detallaron que quienes visiten la casa matriz podrán vivir una experiencia única a través de “un recorrido escénico, sensorial e inmersivo por los más de 130 años de historia de Banco de Chile”.

El recorrido será por el primer nivel del edificio y habrá tres musicales en vivo que “darán cuenta del origen de Banco de Chile, la construcción de la Casa Matriz y la evolución y proyección de la entidad financiera, con un grupo de artistas en escena que darán vida a los personajes”.

“Para Banco de Chile, participar activamente en el Día del Patrimonio Cultural no es una acción puntual; es parte de una convicción profunda. Creemos que el patrimonio no solo se conserva: se comparte, se vive y se proyecta hacia el futuro. Y en ese sentido, abrir nuestros espacios a la comunidad es una forma concreta de devolver la confianza que Chile ha depositado en nosotros durante más de 130 años de historia”, comentó María Victoria Martabit, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Banco de Chile.

La actividad estará disponible este sábado 30 y domingo 31 de mayo desde las 9:00 hasta las 17:00 horas.