Mujeres mayores de 60 años, las grandes ausentes del cine: Aparecen menos que animales parlantes o actores llamados Chris

Un nuevo estudio reveló la magnitud de la subrepresentación de las mujeres mayores en las producciones más taquilleras de Hollywood entre 2023 y 2025, con cifras que exponen una brecha significativa frente a otros elementos recurrentes de la pantalla grande.

La organización contra el edadismo Age Without Limits analizó las 100 películas más exitosas de ese período y encontró que solo cinco contaban con una protagonista mayor de 60 años: Allelujah, My Big Fat Greek Wedding 3 y Book Club: The Next Chapter en 2023, The Substance en 2024, y Freakier Friday en 2025. En contraste, 20 títulos presentaban animales parlantes y seis tenían como protagonista a un actor llamado Chris —tres de ellos Chris Pratt, más Chris Hemsworth, Chris Pine y Christian Friedel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Age Without Limits (@agewithoutlimitsorg)

Actrices y activistas reaccionan a los datos

La actriz Emma Thompson respondió al estudio con una declaración directa: “Las mujeres somos la mitad de la población y envejecemos. Cuanto más envejecemos, más interesantes somos. Las mujeres mayores no necesitan permiso para existir en la pantalla”.

El problema no es nuevo. Según reportó NME, Nicole Kidman señaló en el pasado que “hay un consenso en la industria de que como actriz, alrededor de los 40, has terminado”. Por su parte, Geena Davis, fundadora del Instituto sobre Género en los Medios, advirtió que “es muy diferente para las actrices mayores de 50 que para los actores”, y que la mayoría de los personajes femeninos tienen veintitantos años, mientras los masculinos protagónicos rondan los treinta y cuarenta.