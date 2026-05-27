Asistente personal de Matthew Perry recibe condena de más de tres años por la muerte del actor de “Friends”

(CNN) – Kenneth Iwamasa, el hombre más cercano a Matthew Perry en sus últimos años, enfrenta una sentencia de tres años y cinco meses de prisión tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte, cerrando así un proceso judicial de dos años y medio.

La jueza federal Sherilyn Peace Garnett dictó la condena en Los Ángeles, con familiares de ambas partes presentes en la sala. Iwamasa, de 60 años, fue el primer acusado en llegar a un acuerdo con la fiscalía, en agosto de 2024, y se convirtió en el testigo clave del caso. La pena es menor a la que arriesgaba sin cooperar, pero mayor a la de casi todos sus coimputados.

Una red de cinco acusados vinculados a la muerte de Perry

Perry tomaba ketamina de forma legal para tratar la depresión, pero demandaba más de lo que su médico autorizaba. Iwamasa compró el anestésico de manera clandestina al médico Salvador Plasencia —condenado a dos años y medio— y también al conocido Erik Fleming —dos años de prisión—, quien la obtenía de la traficante Jasveen Sangha, apodada “La Reina de la Ketamina” y sentenciada a 15 años.

En los últimos días del actor, Iwamasa le inyectaba ketamina entre seis y ocho veces al día. El 23 de octubre de 2023, le administró una dosis elevada y salió a hacer encargos. Al regresar, encontró a Perry muerto en el jacuzzi. La causa principal de muerte fue la ketamina; el ahogamiento, una causa secundaria.

La madre del actor, Suzanne Morrison, escribió al tribunal: “Confiábamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”.