Arriesgan multas: Revisa los autos que no pueden circular en Santiago este jueves por la restricción vehicular

Este jueves, Santiago vuelve a enfrentar la aplicación de la restricción vehicular, una medida habitual durante esta época del año.

La disposición se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto.

La iniciativa busca disminuir los niveles de contaminación en los meses más fríos, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo los días festivos.

La medida será fiscalizada por Carabineros, en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción este jueves 28 de mayo?

Vehículos catalíticos (con sello verde) inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: No circulan las patentes terminadas en los dígitos 4 y 5 .

inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: No circulan las patentes terminadas en los dígitos . Vehículos sin sello verde : La prohibición afecta a las patentes que finalizan en 8, 9, 0 y 1 .

: La prohibición afecta a las patentes que finalizan en . Motocicletas inscritas antes del año 2010: Los mismos dígitos que los autos catalíticos, es decir, el 4 y 5.

¿Cuáles son las multas por circular durante la restricción vehicular?

Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).