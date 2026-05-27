Mega Raichu X, Mega Skarmory y más llegarán a Pokémon GO en la nueva temporada “Siempre Adelante”: Revisa todos los detalles

Pokémon GO prepara el inicio de su próxima temporada. Bajo el nombre “Siempre Adelante”, el popular juego móvil estrenará nuevos Pokémon, eventos especiales, desafíos diarios y contenidos enfocados en las megaevoluciones y los Combates Dinamax.

La temporada estará disponible entre el 2 de junio y el 8 de septiembre de 2026, y traerá como uno de sus principales atractivos el debut de Mega Raichu X, Mega Raichu Y y Mega Skarmory, que aparecerán durante distintos Días de Megaincursiones a lo largo de los próximos meses.

Además, Niantic confirmó que otros Pokémon como Dinamax Electabuzz, Dinamax Magikarp y Dinamax Feebas también llegarán durante la temporada mediante Combates Dinamax. “Siempre Adelante contará con Pokémon poderosos, más bonificaciones, tareas por completar y nuevos desafíos en la Liga de Combates GO”, señaló la compañía en un comunicado.

Otro de los eventos destacados será el Pokémon GO Fest 2026: Global, programado para el 11 y 12 de julio. El festival será gratuito para jugadores de todo el mundo y permitirá participar en Investigaciones Especiales, acceder a bonificaciones y encontrar más Pokémon Brillantes.

An all-new Season, Forever Forward, is coming to Pokémon GO! 🎊 Look forward to Pokémon debuts, live events, and more, happening from June 2 to September 8, 2026!https://t.co/8Fb6WddSRE pic.twitter.com/BjmYuOXpcL — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 27, 2026



Durante ese evento también debutarán Mega Mewtwo X y Mega Mewtwo Y. Según detalló Niantic, los jugadores podrán no solo capturarlos, sino también Megaevolucionar un Mewtwo previamente obtenido. Además, “todos los Mega Mewtwo atrapados en Supermegaincursiones tendrán al menos un Meganivel ya desbloqueado y podrán Megaevolucionar sin el costo inicial de energía”.

La temporada también incorporará actividades diarias y semanales. Los domingos aumentarán las apariciones de Pokémon al seguir Rutas y habrá beneficios extra al usar Incienso. En tanto, los llamados “lunes Max” potenciarán la frecuencia de los Nodos Energéticos y la rotación de Combates Max, mientras que los martes de Exhibiciones permitirán participar hasta en cinco Exhibiciones de Poképaradas.

A ello se sumarán nuevos Días de la Comunidad, programados para el 20 de junio, 4 de julio y 15 de agosto, además de recompensas especiales mediante el Pase de GO. Entre los beneficios destacados se incluyen más Caramelos y Caramelos XL al intercambiar Pokémon, incremento en el almacenamiento de regalos y mayores recompensas de XP y Polvos Estrella.

Por otra parte, la Liga de Combates GO: Siempre Adelante comenzará el 2 de junio y ofrecerá encuentros garantizados con Pokémon como Gabite, Lucario, Honedge, Dreepy y Pikachu Libre al subir de rango. “Con algo de suerte, ¡podrían aparecer Brillantes!”, indicó la compañía.

Finalmente, los jugadores también podrán conseguir encuentros especiales al completar Investigaciones de Campo y eclosionar Huevos durante la temporada, con opciones de obtener Pokémon en sus versiones Brillantes.