Ex Punta Peuco: Inician gestiones para sacar a tres reos comunes a menos de un año de su llegada

Este miércoles se reveló el inicio de las gestiones para el traslado de reos comunes que se encuentran en el Centro Penitenciario de Til Til, más conocido como ex-Punta Peuco.

CNN Chile tuvo acceso a información exclusiva respecto a que tres reos comunes del recinto serían trasladados al Centro de Detención Preventiva de Casablanca y a la Cárcel de Temuco, según información preliminar.

Este hecho se produce tras las críticas del presidente José Antonio Kast a la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de convertir Punta Peuco en una cárcel común y permitir el ingreso de reos comunes. En ese entonces, el Ejecutivo tampoco descartó la posibilidad de deshacer los cambios.

Otro indicio de un posible cambio en el régimen del centro fue la declaración del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien explicó el 15 de mayo que “el presidente lo que ha manifestado es que la decisión que tomó el gobierno anterior no es una que a él le satisfaga y que está disponible para evaluar, analizar y revisar. Cuando se tome una decisión, se comunicará”.

A la posición del Ejecutivo se sumó, además, el apoyo del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano (PRep).

Desde el Ministerio de Justicia ya habían señalado previamente que la destinación de reclusos no se anuncia y que es una atribución exclusiva de Gendarmería. El actual titular de la cartera, Fernando Rabat, ha explicado con anterioridad que la distribución de plazas en Punta Peuco es una materia administrativa correspondiente al Director Nacional de Gendarmería, quien debe evaluar la correcta segregación de los internos basándose en la seguridad, el reglamento y el resguardo de la dignidad de las personas privadas de libertad.

El término de Punta Peuco

Fue en noviembre de 2025 cuando el exmandatario Gabriel Boric anunció desde La Moneda que el recinto penitenciario “dejará de ser un penal especial y pasará a ser un penal común”.

Esto ocurrió después de que la Contraloría General de la República (CGR) tomara razón del decreto del Gobierno que permitía modificaciones a la cárcel, el cambio de nombre a Centro Penitenciario de Tiltil y el ingreso de reos comunes, el cual estaba planificado para comenzar en 2026.

No obstante, el primer ingreso de reos condenados por un delito común al centro penitenciario se concretó durante ese mismo mes, con el traslado de un adulto mayor de cerca de 75 años que fue recluido por violación a una menor de edad y que contaba con buena conducta.

Desde entonces empezó oficialmente la reconversión del recinto, que incluyó el retiro de electrodomésticos y modificaciones en la infraestructura.

¿Quiénes son los reos comunes que serán trasladados?