Suecia prohibirá los matrimonios entre primos y otros parientes cercanos

(EFE) – El Parlamento sueco aprobó de forma unánime esta semana prohibir los matrimonios entre primos de primer grado y otros parientes cercanos, una ley que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

El objetivo es contrarrestar la presión relacionada con el honor familiar para acceder a este tipo de casamiento, según señaló el Gobierno de derecha sueco en la proposición de ley presentada el pasado marzo.

La prohibición implica que cualquier matrimonio con parientes cercanos contraído en el extranjero tampoco será reconocido en Suecia como regla general y que los hermanastros y hermanos por adopción tampoco podrán casarse entre sí.

“La violencia y la opresión por motivos de honor no tienen lugar en nuestra sociedad“, dijo el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, al presentar la ley.

Strömmer resaltó entonces que la prohibición es “una medida importante para asegurar el derecho de cada persona a decidir por sí misma sobre su vida”.

Con la adopción de esta ley, Suecia se une a otros países como Noruega y Austria, que también han prohibido los matrimonios entre familiares próximos en los últimos años.