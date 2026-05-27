AC contra Grau divide al oficalismo: UDI critica emplazamiento republicano y afirma que “los tiempos de eslóganes de ‘derechita cobarde’ terminaron”

Fuertes críticas desde la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) causaron las declaraciones del diputado Agustín Romero (REP), en las que emplazó a Chile Vamos a sumarse a la acusación constitucional que esperan presentar republicanos y nacional libertarios en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.

“Tendrán que responder ellos ante su electorado. Así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, sostuvo el republicano este miércoles en conversación con La Tercera.

Fue a través de una declaración pública que la colectividad respondió a Romero: “Como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo”.

En ese sentido, remarcaron que “en política, las decisiones se adoptan sobre la base de fundamentos serios, no por emplazamientos públicos ni cálculos electorales que solo buscan encubrir los evidentes problemas de conducción de quienes están detrás de estas acciones“.

“Rechazamos las declaraciones del diputado Agustín Romero, por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales. Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron“, arremetió la colectividad contra el parlamentario.

A lo que agregaron: “Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que solo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno”.

Asimismo, en el documento afirmaron que es “preocupante” que la acusación constitucional se haya informado por medios de comunicación y no por las vías formales, “sin que hasta ahora —además— se hayan dado a conocer los fundamentos jurídicos que la sustentan”.

Recalcaron, además, que el libelo requiere de acciones serias con “antecedentes claros y un mínimo de coordinación política, condiciones que no se han cumplido”.

Por último, recordaron cuando la colectividad presentó un recurso constitucional contra la exministra de Justicia Marcela Ríos —por la polémica de los indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric a detenidos que fueron condenados durante el estallido social— y el Partido Republicano votó en contra.

“Nuestro compromiso es con Chile, no con este tipo de controversias”, cerraron desde la UDI en el comunicado público.

RN también se suma a los cuestionamientos

Las críticas por la acusación constitucional contra Grau también causaron cuestionamientos en el partido de Renovación Nacional (RN).

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, hizo un llamado a presentar el libelo después de que se tramite el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, que pronto ingresará a la Cámara Alta.

“Yo reservaría las iniciativas de fiscalización, legítimas por cierto, para después de la tramitación del proyecto, una vez que tengamos una ley aprobada (…). Si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política: no se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro”, sostuvo.

Por otro lado, el jefe de la bancada de la colectividad, Diego Schalper, endureció el tono y arremetió contra Romero por sus declaraciones.

“Yo le diría al diputado Romero que, cuando estuvo en la oposición, solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones constitucionales. (…) Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza“, criticó.

También emplazó a los republicanos a que “hagan el trabajo que tienen que hacer, y nosotros, por nuestra parte, vamos a hacer valer las responsabilidades que correspondan por los canales que solemos hacerlo, y empleando la rigurosidad que suele tener el comité de Renovación Nacional“.

“Estamos muy tranquilos, y que cada uno se dedique a hacer bien su trabajo”, cerró.