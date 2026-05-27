Gobierno anuncia que notificará a empresas que contraten migrantes irregulares: “No se puede trabajar sin autorización”

Este miércoles, el gobierno anunció que notificará a las empresas que contraten a migrantes que se encuentren en situación irregular en Chile.

La medida fue dada a conocer por el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, en el marco de una visita al paso fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá.

“Nosotros estamos llevando adelante fiscalizaciones a las empresas que están contratando migrantes irregulares, que son miles, lamentablemente, en Chile”, sostuvo en la instancia.

Sauerbaum detalló que dentro de los próximos días la Superintendencia de Pensiones entregará el detalle sobre las personas contratadas irregularmente, pero que se están cotizando en alguna Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

“Nos darán información de personas que están siendo contratadas ilegalmente, que están cotizando en la AFP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización; hicieron un permiso debido, y le vamos a informar a través de un oficio a estas empresas que están cometiendo una falta y que tienen que remediarla rápidamente”, añadió.

El director del servicio explicó que se reportará “masivamente a las empresas que están hoy día transgrediendo la ley, informándoles para que terminen con ese hecho o simplemente ayuden de alguna manera a los migrantes a salir, a poder regularizar su situación. Con un contrato de trabajo debajo del brazo pueden entrar perfectamente a colaborar”.

“El llamado es que quienes quieran trabajar en Chile y puedan venir a aportar, puedan salir de Chile, entrar a Chile con una visa de trabajo, como dice la ley, porque, por lo demás, la ley no nos permite cambiar el estatus migratorio en Chile, eso no se puede hacer, y por lo tanto tienen que entrar con una visa de trabajo que es importante para regularizar el proceso migratorio“, concluyó Sauerbaum.