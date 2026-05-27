Senadores ingresan proyecto de ley que busca aumentar a 20 días el permiso laboral por muerte de hijo, cónyuge o conviviente civil

Los senadores Miguel Ángel Calisto, Esteban Velásquez, Daniel Núñez, Gastón Saavedra y Matías Walker ingresaron al Senado un proyecto de ley que busca extender el permiso laboral por duelo.

La iniciativa pretende modificar el artículo 66 del Código del Trabajo para aumentar de diez a veinte días corridos el permiso remunerado por la muerte de un hijo o hija.

Además, propone ampliar de siete a veinte días corridos el permiso en caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente civil.

“La muerte de un hijo constituye una de las experiencias más devastadoras que puede enfrentar una persona, afectando profundamente su estabilidad emocional y su capacidad de desempeño laboral”, argumentaron los legisladores.

En esa línea, enfatizaron que estas modificaciones tienen como objetivo fortalecer tanto la estabilidad laboral como la protección de la salud mental, dado el impacto humano y emocional que implica la pérdida de un ser querido.

Por tanto, se busca otorgar una protección adecuada durante este período de especial vulnerabilidad, “reconociendo que el proceso de duelo requiere tiempo para ser enfrentado dignamente”, según consigna el Diario Constitucional.