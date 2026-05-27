“Chile cree y necesita la ciencia”: Presidente Kast valora la investigación, pero insta al buen uso de los recursos ante una “situación fiscal estrecha”

En el marco del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2026 (CTCI), el Presidente José Antonio Kast participó de la presentación de los principales lineamientos de la iniciativa.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, enfatizó que la estrategia está centrada en la promoción de una gestión ágil, además de reconocer a la inteligencia artificial como infraestructura para el desarrollo y avanzar en mayores capacidades digitales con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades, mejores servicios públicos y una mayor productividad.

Además, considera la transferencia tecnológica. “Queremos que el conocimiento generado por universidades y centros llegue con más fuerza a las empresas”, señaló, junto con incentivar la innovación y el aporte de las startups.

También busca abordar el desarrollo de las regiones y fomentar la investigación en ciencia básica y aplicada.

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Por su parte, el Mandatario, al inicio de su intervención, remarcó que el país necesita “recuperar su capacidad de crecer, crear empleo, modernizar el Estado y abrir oportunidades reales a las familias”.

“Chile cree en la ciencia, necesita la ciencia y no tiene futuro sin ciencia. Con esto no es que quiera enmendar las palabras que fueron tan criticadas en algún momento, sino que creo en esto. Sin embargo, considero que hay que hacer bien las cosas y ahí tenemos responsabilidades todos: yo, de expresarme mejor en algunas ocasiones, y ustedes también, de ayudarnos a encontrar que cada peso se utilice bien para las familias a las que nosotros representamos y que haya más oportunidades”, complementó.

Cabe mencionar que el jefe de Estado aludió a la controversia que generaron sus declaraciones a inicios de mayo, cuando afirmó: “A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”.

En paralelo, planteó que actualmente el país enfrenta una “situación fiscal estrecha y tenemos que tomar decisiones difíciles, pero eso no nos quita nunca la creatividad. Si ocupamos bien los recursos que tenemos, podemos lograr más de lo que imaginamos, y tenemos que tomar esas decisiones complejas con evidencia, seriedad y una mirada de largo plazo”.

Además, destacó el insumo presentado por la titular de Ciencia “es un libro vivo, que vamos a analizar y que será un tremendo insumo para las distintas reparticiones del Estado, con el fin de ordenar prioridades, fortalecer capacidades y orientar decisiones, entendiendo siempre que el crecimiento, el bienestar y la sostenibilidad se construyen de manera integrada y no enfrentadas unas con otras”.

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