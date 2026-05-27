Ministro Quiroz evita decir si acusación constitucional contra Grau podría afectar negociación por la megarreforma: “Es una decisión de los parlamentarios”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, asistió a una actividad de implementación de cámaras lectoras de patentes de vehículos de carga. Tras ello, abordó la acusación constitucional (AC) anunciada por el Partido Republicano en contra del extitular de Hacienda, Nicolás Grau.

La situación surgió luego de que Quiroz denunciara que hubo una inconsistencia de poco más de US$ 10 mil millones en las proyecciones de deuda publicadas por la administración del expresidente Gabriel Boric en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025.

Según comentó, la investigación administrativa es llevada a cabo por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y no tiene detalles sobre cómo se está desarrollando.

En el punto de prensa, el jefe de la billetera fiscal fue consultado sobre si la AC podría afectar las negociaciones en el Congreso en torno a la megarreforma, y respondió que “lo que ocurra o no ocurra a nivel parlamentario es algo en lo que tampoco me corresponde participar en ningún caso”.

“Es una decisión de los parlamentarios con sus criterios propios; nosotros estamos enfocados en el futuro, estamos enfocados en cómo ordenar la finanza pública, estamos trabajando hacia adelante y sobre todo mejorando la credibilidad de las instituciones y sobre todo cómo opera nuestra institucionalidad fiscal”, remarcó.

De todos modos, sostuvo: “Nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten, vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos”.

El secretario de Estado también explicó sus dichos respecto al cálculo de la proyección de la deuda pública, luego de ser refutado por Grau: “Cuando hicimos nuestra proyección de deuda, que está en el Informe de Finanzas Públicas, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo para su revisión; eso fue entregado. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado”.