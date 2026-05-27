Discusión por la megarreforma: José Toro (PPD) dice que el ministro Quiroz “está en una situación ideológica”

“Esto es una pirotecnia”.

Con esas palabras, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, calificó el anuncio de acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Ayer, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron un libelo en contra del exjefe de la billetera fiscal, luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciara errores en cálculos de la deuda pública para el período 2026-2030 dentro del último informe emitido por la administración del expresidente Gabriel Boric.

“A mí me parece que esto es una pirotecnia, una pirotecnia para tratar de justificar la megarreforma, para tratar de proyectar un escenario que finalmente la megarreforma va a generar, que es mayor déficit y mayor deuda fiscal”, dijo Toro en entrevista con CNN Chile Radio.

A su juicio, la acusación justifica el proyecto de reconstrucción porque trata de buscar un “culpable del déficit” y después “nos van a decir que la culpa de la deuda, la culpa del mayor gasto que esto origina, es el ministro Grau”. “Yo creo que no existe ningún tipo de justificación”.

Megarreforma: “No hay capacidad de diálogo”

El secretario general del PPD advirtió que la presentación de la AC no afectaría la relación con la oposición, ya que actualmente “no hay capacidad de diálogo”.

Si bien en el Senado se espera “más mirada de Estado, de largo plazo y grandes acuerdos, el oficialismo cuenta con todos los votos para aprobar la reforma tal como está, por lo tanto lo que se requiere es voluntad política del gobierno de querer acuerdos”.

Con todo, afirmó que el Gobierno debería buscar mayoría amplia “porque cuando uno gobierna tiene que pensar en el largo plazo, y no siempre en las mayorías circunstanciales”.

“Si uno quiere una reforma que de verdad genere crecimiento y empleo, bueno, hagamos una buena reforma, para eso estamos completamente disponibles. Pero no una reforma que solo beneficie a un sector minoritario de la población, que son los grandes empresarios, donde se les rebajan recursos; y, además, el Estado deja de percibir recursos y eso genera los recortes”, argumentó.

Toro planteó que actualmente la megarreforma “es una línea roja” porque no tiene compensación y porque el daño fiscal que generaría es “brutal”.

“Si el proyecto es bueno para los chilenos y chilenas, si el proyecto cambia el eje fundamental, tal como hoy día está presentado, por supuesto que no vamos a tener ningún problema en votarlo a favor, pero tal cual hoy día está el proyecto, es un daño irreparable a los chilenos y a las chilenas“, remarcó.

Respecto al diálogo con el Ejecutivo, aseveró que “el ministro Quiroz está en una situación estrictamente ideológica, cuando uno esperaría que todos tuviesen la flexibilidad adecuada para que el proyecto sea lo mejor para los chilenos y las chilenas”.

Consultado sobre la posición de Claudio Alvarado y José García Ruminot, respondió que se observa una posición distinta que tiene que ver con los roles que cumplen: “Los ministros políticos tienden a ser mucho más flexibles porque saben cómo ir conquistando a las mayorías”.