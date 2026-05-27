Presidente ejecutivo de Codelco rechaza imputaciones de fraude en producción de cobre tras publicación de prensa: Apuntó a “asociaciones incorrectas”

Codelco, a través de un comunicado, se refirió a una publicación de prensa que apuntaba a que se habrían revelado correos electrónicos del presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, refiriéndose a presuntos preparativos para inflar cifras de producción de cobre a fines del año pasado.

Al respecto, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, afirmó que la nota contiene “asociaciones incorrectas entre materiales distintos y hechos no relacionados”.

En esta línea, la máxima autoridad de la estatal desestimó las interpretaciones sobre las planificaciones internas de la compañía.

El ejecutivo explicó que “la auditoría interna sobre cálculo de producción se refirió a productos no terminados, que requerían procesamiento futuro y que no cumplían las condiciones exigidas para ser considerados producción del período, razón por la cual fueron excluidos”.

Respecto a los antecedentes ventilados, el líder de la firma especificó el origen real de los recursos aludidos en las comunicaciones. El directivo sostuvo que “los materiales mencionados en el correo de la nota corresponden principalmente a cobre recuperado desde procesos normales de limpieza y recuperación operacional, como concentrados de cobre, además de materiales intermedios y productos aptos para comercialización, muchos de los cuales ya fueron vendidos”.

Debido a estas consideraciones, el representante de la cuprífera rechazó las interpretaciones de manipulación de métricas, argumentando que “es incorrecto sostener o insinuar que hubiese participado en ‘preparativos para inflar producción’”.

En este sentido, el ejecutivo añadió que “los correos reflejan revisiones operacionales habituales orientadas a maximizar recuperación y comercialización de materiales disponibles”.

Finalmente, aseguró que “lamento no haber sido consultado antes de la publicación, lo que habría permitido evitar interpretaciones erróneas y entregar el debido contexto técnico”. De esta manera, la autoridad cerró su declaración reafirmando la regularidad de las revisiones operativas.