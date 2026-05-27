Off Campus: Ella Bright defiende sus escenas con Belmont Cameli tras críticas por la amplia diferencia de edad

Ella Bright se refirió a la conversación que surgió entre algunos fanáticos de Off Campus por su diferencia de edad con Belmont Cameli, su coprotagonista en la serie romántica de Prime Video.

La actriz británico-estadounidense, de 19 años, interpreta a Hannah Wells en la adaptación televisiva de la saga literaria de Elle Kennedy.

Cameli, de 28 años, interpreta a Garrett Graham, capitán del equipo de hockey de la ficticia Universidad Briar y principal interés amoroso de Hannah en la primera temporada.

La conversación se intensificó después del estreno de la serie, debido a que ambos actores protagonizan una historia romántica con escenas íntimas.

Bright abordó el tema en el episodio del 26 de mayo del podcast Not Skinny But Not Fat, donde aseguró que llegó al proyecto con claridad sobre lo que implicaba el papel.

“Entré a este trabajo y a las pruebas de química con más que suficiente información, conocimiento y comprensión de lo que requería este rol”, dijo la actriz. “Me enamoré de Hannah y de estos guiones de inmediato. Nunca hubo una duda de que no quisiera hacer esto”, agregó.

Bright también dijo entender por qué algunas personas pudieron preocuparse al conocer la diferencia de edad, pero aseguró que nunca se sintió aislada ni incómoda durante el rodaje.

“Entiendo la preocupación de la gente, pero ni una sola vez me sentí excluida por ser más joven que todos”, afirmó. “Somos todos como una familia, y todos fueron más que perfectos. No podría haberme sentido más cómoda en este set con estas personas”, señaló.

La actriz también se refirió a las escenas de desnudez parcial incluidas en la serie. Bright explicó que ella y el resto del elenco fueron informados desde el inicio sobre el tipo de contenido que podía requerir cada personaje.

“Todos tenían pleno entendimiento de en qué nos estábamos metiendo”, afirmó.

La showrunner Louisa Levy también abordó el tema en declaraciones recogidas por Variety.

Según explicó, conversó con Bright antes de cerrar su acuerdo para asegurarse de que entendiera lo que venía y se sintiera cómoda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Off Campus (@offcampusonprime)

“Si hubiese sentido que no estaba lista, habría frenado inmediatamente”, dijo Levy. La producción además contó con la coordinadora de intimidad Kathy Kadler, quien trabajó con los actores involucrados en escenas íntimas.

Bright ya había hablado antes sobre su vínculo profesional con Cameli.

En una entrevista con Vanity Fair, publicada el 22 de mayo, la actriz dijo que la conexión entre ambos surgió durante las pruebas de química. “Cuando él entró, se sintió muy genuino y real”, comentó.

También aseguró que, tras largas jornadas de filmación, Cameli se convirtió en uno de sus amigos más cercanos. “Cuando pasas tanto tiempo con alguien en el set, es muy fácil volverse muy cercano. Es uno de mis mejores amigos”, señaló.

¿De qué se trata Off Campus?

Off Campus está basada en la saga literaria de Elle Kennedy, conocida por sus historias de romance universitario y hockey.

La primera temporada adapta The Deal, novela centrada en Hannah, una estudiante de música que inicia una relación falsa con Garrett para llamar la atención de otro compañero. La dinámica cambia cuando ambos comienzan a desarrollar sentimientos reales.

La serie se estrenó en Prime Video en mayo de 2026 y rápidamente se ubicó como la serie número uno de la plataforma a nivel global, alcanzando el primer lugar en más de 20 países.