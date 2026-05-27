Por destacado estudio chileno: CNN Chile es nuevamente reconocido como el canal de televisión más confiable para los chilenos

CNN Chile fue reconocido una vez más como el canal de televisión más confiables para los chilenos.

Así lo reveló la edición 2026 -la tercera desde su creación- del destacado estudio chileno Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso y Feedback.

La investigación ahonda sobre las conductas de consumo informativo por parte de la ciudadanía y los niveles de confiaza y credibilidad de distintos medios, tanto escritos, como digitales, radiales y televisivos.

En esa línea, CNN Chile fue distinguido por quienes fueron parte de la encuesta como el canal de televisión más confiable.

En el listado general de medios, en tanto, Radio Biobío ocupa el primer lugar y Ciper el segundo. En el informe 2026, CNN Chile sube hasta la tercera posición, desde el cuarto lugar que ocupó en la misma medición el año 2025.

Según la investigación, llevada a cabo por Claudia Mellado y Alexis Cruz, CNN Chile obtuvo una credibilidad promedio de 4,46 puntos de 7 posibles. Además, el 14,2% de los encuestados aseguró que CNN Chile era “muy creíble”.

De esta manera, CNN Chile se consolida, por tercer año consecutivo, como el canal que más confianza da a los chilenos. Un elemento que ha sido parte fundamental respecto a cómo CNN Chile concibe las noticias y su difusión.