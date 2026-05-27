La Florida organiza “cambiatón” masiva de láminas del álbum del mundial en el Estadio Bicentenario: ¿Cuándo será?

El furor por el Mundial 2026 crece día a día en Chile.

Y es que, a pesar de que nuestro país no alcanzó a clasificar a la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México, los chilenos y chilenas de igual modo están rellenando el álbum y buscando juntar la mayor cantidad de figuritas.

En ese contexto, la Municipalidad de La Florida organizó una “cambiatón” masiva en el Estadio Bicentenario para quienes quieran intercambiar sus láminas.

La actividad es organizada junto a las corporaciones de Fomento y Deportes y será en la cancha del recinto deportivo, formando parte de las actividades de la comuna en el marco del Día de los Patrimonios.

“Queremos que las familias puedan venir tranquilas, que los niños puedan intercambiar sus láminas protegidos, en un espacio amplio, ordenado y pensado especialmente para ellos. No todos los días se puede hacer un intercambio en plena cancha de un estadio profesional, y creemos que justamente eso transforma esta actividad en algo único y atractivo para todos los fanáticos del fútbol”, expresó el alcalde Daniel Reyes.

De esa manera, el recinto municipal abrirá sus puertas este domingo 31 de mayo entre las 10:00 y las 14:00 horas.

El alcalde comentó que también habrá “ambientación mundialera”, actividades para niños, música, food trucks, influencers deportivos, participación de exfutbolistas y una jornada de adopción de mascotas, además de recorridos patrimoniales por el estadio.

Asimismo, habrá zonas organizadas para el intercambio de láminas, sectores para coleccionistas y puntos de apoyo para láminas repetidas.