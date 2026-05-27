Carabineros realiza copamiento policial en estaciones de Metro y paraderos: Se desplegaron más de 100 uniformados

A las 6:00 de este miércoles, un centenar de carabineros se desplegó en distintos puntos de la capital, en el marco de un procedimiento de copamiento en estaciones del Metro de Santiago y en paraderos.
El operativo preventivo, que comenzó en la comuna de Independencia, incluyó el desplazamiento de 30 radiopatrullas en puntos específicos en las comunas de Santiago, Recoleta y Conchalí.
En el caso del tren subterráneo, los uniformados llegaron hasta los accesos de distintas estaciones de la Línea 2, con el objetivo de “fortalecer la presencia y llevar tranquilidad a la comunidad”.
El general director de la institución, Marcelo Araya, afirmó que se busca “reforzar estos servicios porque la gente nos pide mayor presencia policial”.
“Esto obedece a un análisis operativo, a esa información que se rescata día a día y que nos permite determinar que en determinados sectores y horarios se requiere un refuerzo de presencia de personal”, dijo.
Araya recalcó que se trata de un reforzamiento de los servicios habituales de Carabineros y que “la gente nos pide mayor presencia policial”.
El operativo, dijo, “va de la mano con otros servicios en cuanto a que se va a poder controlar y fiscalizar en una segunda fase” y también con las rondas policiales donde se fortalece el combate al crimen organizado.
Y añadió que este tipo de acciones también se están desarrollando en otras regiones del país.
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