BTS lanza edición limitada de Oreos moradas: Colaboración traerá el tradicional sabor a hotteok de Corea del Sur

(CNN)— El grupo de K-pop BTS causó un gran revuelo en marzo con su primer concierto juntos en casi cuatro años. Ahora, la famosa boy band se ha asociado con Oreo, una de las marcas de galletas más famosas de Estados Unidos, para lanzar un sabor de edición limitada.

Los lanzamientos de edición limitada ayudan a que la marca Oreo, con más de un siglo de historia, mantenga su relevancia cultural; además, la alianza con BTS podría ayudarla a capitalizar la creciente popularidad de la cultura pop coreana. Por otro lado, esta colaboración le da un impulso extra a BTS en su regreso a los escenarios globales tras un receso de varios años, periodo en el que el panorama del K-pop experimentó cambios masivos.

La galleta de BTS, que saldrá a la venta el 1 de junio, estará rellena de una crema dulce creada especialmente para saber a hotteok —un panqueque relleno de azúcar rubia muy popular en Corea del Sur—, el cual los siete integrantes del grupo comían durante su infancia, según indica un comunicado de prensa.

La oblea de la galleta será de color morado, un guiño al color asociado a BTS y a su comunidad de seguidores, conocidos como ARMY. Las obleas vienen grabadas con uno de 13 diseños disponibles: tres de ellos forman un mensaje para los fans al juntarse, mientras que otros incluyen los nombres de los siete integrantes (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook), el famoso light stick (bastón luminoso) de BTS, entre otros motivos.

Esta colaboración con BTS es “mucho más grande que una campaña solo para Estados Unidos”, señaló Matt Foley, vicepresidente de marketing de Oreo.

Según la compañía, las galletas de BTS se venderán en más de 80 países. Esto supera ampliamente a los cuatro países fuera de EE. UU. donde estuvieron disponibles las galletas inspiradas en la horchata de Selena Gomez.

No lo llamen un “regreso”

BTS, que debutó en 2013, había estado en una pausa desde 2022 mientras sus integrantes completaban el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El grupo regresó este año con el concierto más grande de su historia en Seúl, Corea del Sur, como parte de la gira promocional de su quinto álbum de estudio.

Aunque el grupo sigue siendo considerado una potencia del K-pop, ahora enfrentan mucha más competencia como marca global de este género. Artistas como BlackPink, Stray Kids, Ateez y Twice, entre otros, también compiten hoy por la atención (y el dinero) de los fanáticos alrededor del mundo.

Por su parte, Oreo enfrenta las mismas preocupaciones económicas que otras marcas de consumo masivo. El alza en los precios de la gasolina y años de inflación han desanimado las perspectivas de los estadounidenses. De hecho, la inflación actual es tan alta que ha eclipsado las ganancias de los sueldos en EE. UU.

Aun así, Oreo se mantiene como una de las marcas más grandes de Mondelēz International, superando los 4.000 millones de dólares en ventas en 2023. Esto se debe, en parte, a que se ha posicionado como un “gustito” o indulgencia económica.

A pesar de esto, Mondelēz ha buscado formas de mantener a Oreo vigente. En julio de 2025, la empresa reportó que sus ventas en Norteamérica habían caído un 3,5%. Días después de ese informe, anunció una colaboración por tiempo limitado con Reese’s (de la Hershey Company) para ayudar a repuntar las ventas. En el trimestre posterior, Mondelēz declaró que convertiría esas galletas en un producto permanente para combatir la baja confianza de los consumidores.