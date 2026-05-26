Trump busca entregar por primera vez plutonio apto para armas a empresas energéticas para convertirlo en electricidad

(CNN)—Durante años, el Gobierno federal ha trabajado para convertir viejas ojivas sin detonar que quedaron de la Guerra Fría en combustible para plantas nucleares de próxima generación. Ahora, un nuevo acuerdo en negociación podría permitir que cinco empresas privadas accedan por primera vez a plutonio apto para armas y lo conviertan en electricidad.

El Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) anunció este martes que había seleccionado a la empresa de energía nuclear avanzada Oklo Inc., así como a otras cuatro compañías, para iniciar “negociaciones avanzadas” sobre si esas empresas podrán acceder a su Programa de Utilización de Plutonio Excedente, según un portavoz de la Oficina de Energía Nuclear del departamento. Las negociaciones aún no han concluido.

El programa del DOE podría “ayudar a las empresas a acceder a un nuevo nivel de financiación privada para ampliar el suministro nacional de combustible nuclear, impulsar la innovación en tecnologías estadounidenses de reciclaje y atraer inversión del sector privado para apuntalar el renacimiento nuclear del país”, dijo en un comunicado Mike Goff, alto funcionario adjunto del área de energía nuclear.

Un posible acuerdo sobre plutonio con el Gobierno de Trump, si prospera, podría representar un gran avance para las empresas de energía nuclear avanzada que construyen pequeños reactores modulares y compiten por obtener combustible para generar electricidad. Pero también podría despertar preocupaciones sobre la proliferación nuclear y sobre la posibilidad de que Estados Unidos abra la puerta para que otros países hagan lo mismo.

“La transferencia de plutonio utilizable para armas a la industria privada aumentaría el riesgo de proliferación de armas nucleares, incluso hacia estados hostiles o terroristas”, dice una carta de septiembre del senador demócrata Ed Markey, de Massachusetts, y de los representantes Don Beyer, de Virginia, y John Garamendi, de California. “Estados Unidos no puede desalentar eficazmente a otros países de usar plutonio con fines civiles si lo usamos nosotros mismos”.

Los pequeños reactores nucleares modulares requieren menos mantenimiento y menos espacio físico que la actual flota de plantas nucleares grandes y envejecidas de Estados Unidos. Algunas empresas de energía nuclear avanzada cuentan con el respaldo de grandes compañías tecnológicas; existe una enorme demanda de la electricidad que esperan producir, ya que la inteligencia artificial incrementa considerablemente la demanda eléctrica en Estados Unidos.

Sin embargo, su principal obstáculo en este momento es el combustible.

Los reactores nucleares avanzados requieren uranio más denso en energía y con mayor nivel de enriquecimiento que los reactores convencionales. Y hasta que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania en 2022, había sido el principal proveedor de uranio enriquecido de Estados Unidos.

Empresas como Oklo ven las reservas de plutonio de Estados Unidos como un ingrediente clave para abastecer rápidamente de combustible a los reactores de próxima generación, mientras otras capacidades nacionales de enriquecimiento en el país aumentan su escala. Oklo ha trabajado con el Laboratorio Nacional de Los Álamos, del Departamento de Energía —el sitio original del Proyecto Manhattan— para realizar experimentos que ponen a prueba su tecnología de reactor.

“Las limitaciones en el suministro de combustible son uno de los principales frenos para el desarrollo de reactores avanzados”, dijo en un comunicado el cofundador y CEO de Oklo, Jacob DeWitte. DeWitte añadió que el programa del DOE podría “crear una vía” para usar plutonio excedente “como combustible provisional para reactores avanzados, a fin de poner en funcionamiento más reactores más pronto”.

Además de Oklo, el DOE seleccionó a Exodys Energy, SHINE, Standard Nuclear y Flibe Energy para entablar negociaciones avanzadas sobre su programa de plutonio.

Antes de impulsar una estrategia para reutilizar plutonio antiguo como combustible nuclear, el Departamento de Energía del Gobierno de Biden y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) habían impulsado una estrategia distinta: diluir y enterrar el plutonio a gran profundidad en Nuevo México.

No obstante, tanto durante el Gobierno de Biden como durante el de Trump, científicos y funcionarios del sector energético han buscado maneras de transformar distintas partes del arsenal nuclear de Estados Unidos en energía. En instalaciones de la NNSA, científicos nucleares han estado fabricando combustible avanzado para reactores, un proceso que crea una mezcla fundida de uranio apto para armas combinada con uranio de bajo enriquecimiento, todo dentro de un enorme recipiente metálico calentado a unos 1.370 °C.

Además de este programa federal, varias empresas privadas en Estados Unidos trabajan para reconstruir la capacidad de enriquecimiento de uranio.

En una entrevista con CNN en 2024, Goff describió la búsqueda dentro del DOE de combustible nuclear adecuado para reactores avanzados como un “ejercicio de buscar hasta debajo de los cojines del sofá”; en otras palabras, revisar por todas partes cualquier cosa que pudiera permitir que las empresas obtuvieran combustible más rápidamente.

“El acceso al combustible es uno de los problemas más difíciles en la industria de los reactores avanzados en este momento, y es un problema tanto de química e infraestructura como de política”, dijo Greg Piefer, fundador y director ejecutivo de SHINE, una de las empresas seleccionadas por el DOE y especializada en reciclar combustible nuclear usado. “Convertir material excedente que ha permanecido almacenado en combustible para la próxima generación de reactores es exactamente el tipo de problema que construimos SHINE para resolver”.