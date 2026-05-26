Día de los Patrimonios 2026: Panoramas gratis este 30 y 31 de mayo en Santiago, Providencia y Ñuñoa

Durante este último fin de semana de mayo llega uno de los eventos más esperados del año: el Día de los Patrimonios, que regresa con más de tres mil actividades gratuitas desde el norte hasta el extremo sur del país.

En el caso de la Región Metropolitana, destacan diversos lugares para conocer y disfrutar una tarde de otoño. Por ejemplo, en la comuna de Providencia estará disponible recorrer el Palacio Falabella, el Barrio Triana, el Centro Cultural Montecarmelo y el Teatro Oriente (revisa toda la información deslizando las imágenes de la publicación de la Municipalidad de Providencia a través de su cuenta oficial de Instagram).

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También en la comuna de Ñuñoa se realizarán diversos talleres, intercambio de libros y una jornada de cine chileno (revisa los horarios, lugares e instrucciones deslizando las imágenes de la publicación en Instagram de la Municipalidad de Ñuñoa).

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Y finalmente, en Santiago se realizarán diversas actividades culturales. Entre ellas, el histórico Teatro Municipal de Santiago, que nuevamente abrirá sus puertas y realizará visitas guiadas sin inscripción previa el domingo 31 de mayo, entre las 10:00 y las 16:30 horas.

Programación

Sábado 30 de mayo

10:00 a 15:00 | Recorrido permanente Museo de Santiago Casa Colorada, Merced 890.

10:00 a 14:00 | Recorrido permanente Palacio Cousiño, Dieciocho 438.

10:00 | Concierto en la Catedral Metropolitana de Santiago junto a la UC, con tours guiados.

10:00 a 18:00 | Mercado Pueblos Originarios.

17:00 a 18:30 | Concierto en el Templo de San Agustín (Estado 185).

Domingo 31 de mayo

10:00 a 16:30 | Visitas guiadas en el Teatro Municipal, Agustinas 794.

10:00 a 15:00 | Recorrido permanente Museo de Santiago Casa Colorada, Merced 890.

10:00 a 14:00 | Recorrido permanente Palacio Cousiño, Dieciocho 438.

10:00 a 18:00 | Mercado de los Patrimonios.

Revisa la programación completa en el sitio oficial de la Municipalidad de Santiago.

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Cabe destacar que en la plataforma oficial (diadelpatrimonio.cl) se pueden buscar diversas actividades, tanto presenciales como remotas, además de revisar eventos disponibles en distintas regiones del país.