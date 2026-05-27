La Furia del Libro 2026: Revisa la programación completa del festival literario gratuito en Santiago

Un panorama imperdible para este último fin de semana de mayo es asistir a La Furia del Libro, el festival literario que congrega a diversas editoriales nacionales e internacionales con el fin de generar un espacio de encuentro e incentivar la lectura a través de conversaciones, lanzamientos y la participación de destacados invitados.
Actividades y programación
Sábado 30 de mayo
Presentación | Escuchando radio. Canciones que inspiraron a Jorge González
Participantes: Johanna Watson y Cecilia Aguayo.
Lugar y horario: Sala Acario Cotapos, 15:00 horas.
Presentación | 10 años, 100 exponentes de la cultura chilena
Participantes: Galia Bogolasky, Héctor Morales, Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.
Lugar y horario: Espacio Taller, 15:00 horas.
Lanzamiento | Mágico: 30 años de toque de Joe Vasconcellos y su eterno retorno a Chile
Participantes: Rainiero Guerrero y Joe Vasconcellos.
Lugar y horario: Sala Acario Cotapos, 16:00 horas.
Presentación | Jaguar, de Santiago Wills
Participantes: Santiago Wills y Diamela Eltit.
Lugar y horario: Sala Transiberiano, 16:00 horas.
Domingo 31 de mayo
Presentación | Messi y Cristiano contra los aliens invasores
Participante: Sergio Miranda.
Lugar y horario: Escenario Infantil, 17:00 horas.
Para revisar la programación completa, visita el sitio oficial de La Furia del Libro.
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Mapa de editoriales
Las coordenadas de La Furia del Libro
- Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho
- Fecha: 28 al 31 de mayo
- Horario: 10:30 a 20:00 horas
- Entrada liberada (descargar en ticketplus.cl)
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