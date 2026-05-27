La Furia del Libro 2026: Revisa la programación completa del festival literario gratuito en Santiago

Un panorama imperdible para este último fin de semana de mayo es asistir a La Furia del Libro, el festival literario que congrega a diversas editoriales nacionales e internacionales con el fin de generar un espacio de encuentro e incentivar la lectura a través de conversaciones, lanzamientos y la participación de destacados invitados.

Actividades y programación

Sábado 30 de mayo

Presentación | Escuchando radio. Canciones que inspiraron a Jorge González

Participantes: Johanna Watson y Cecilia Aguayo.

Lugar y horario: Sala Acario Cotapos, 15:00 horas.

Presentación | 10 años, 100 exponentes de la cultura chilena

Participantes: Galia Bogolasky, Héctor Morales, Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.

Lugar y horario: Espacio Taller, 15:00 horas.

Lanzamiento | Mágico: 30 años de toque de Joe Vasconcellos y su eterno retorno a Chile

Participantes: Rainiero Guerrero y Joe Vasconcellos.

Lugar y horario: Sala Acario Cotapos, 16:00 horas.

Presentación | Jaguar, de Santiago Wills

Participantes: Santiago Wills y Diamela Eltit.

Lugar y horario: Sala Transiberiano, 16:00 horas.

Domingo 31 de mayo

Presentación | Messi y Cristiano contra los aliens invasores

Participante: Sergio Miranda.

Lugar y horario: Escenario Infantil, 17:00 horas.

Para revisar la programación completa, visita el sitio oficial de La Furia del Libro.

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Mapa de editoriales

Las coordenadas de La Furia del Libro

Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho

Fecha: 28 al 31 de mayo

Horario: 10:30 a 20:00 horas

Entrada liberada (descargar en ticketplus.cl)