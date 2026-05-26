Temblor sacude la Región de Antofagasta: Shoa descartó riesgo de tsunami

La noche de este martes, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Antofagasta.

¿De qué magnitud fue el movimiento?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 20:41 horas y alcanzó una magnitud de 5,1.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 41 kilómetros al sureste de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta, a una profundidad de 97 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.