FNE acusa colusión entre Pluxee y Edenred que se mantuvo durante al menos nueve años: Exige millonarias multas

Este martes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) interpuso un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Pluxee y Edenred, así como contra cuatro exejecutivos de ambas compañías, “por haber celebrado y ejecutado un acuerdo de asignación de zonas o cuotas de mercado, afectando servicios de intermediación y administración de beneficios de alimentación y vestuario en todo el territorio nacional, al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021″.

Según detallaron desde la FNE en un comunicado, “ambas empresas celebraron y ejecutaron durante al menos nueve años un acuerdo en virtud del cual dejaron de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada uno mantuviera sus clientes, lo que, además, incluía mecanismos de compensación para los casos en que no se cumpliera dicho objetivo”.

Es por esto que el organismo fiscalizador solicitó aplicar una multa de cerca de US$ 39,6 millones a Pluxee y una equivalente a US$ 104 millones para su exgerente general, Santiago Machado.

En el caso de Edenred y los ejecutivos involucrados (Philippe Blecon, Fernando Müller y Francisco Aguirre), se pidió que estos fueran eximidos de multas debido a que cumplieron los requisitos para acceder a la delación compensada al entregar información a las autoridades sobre el hecho. Además, la FNE solicitó una exención de responsabilidad penal para los tres.

En el requerimiento, la entidad “destacó la gravedad de las conductas acusadas, considerando que afectaron un mercado altamente concentrado, en el cual las dos requeridas, conjuntamente, mantuvieron una participación de mercado superior al 80% y en que se advierten condiciones desfavorables a la entrada de nuevos competidores”.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, remarcó que: “Cuando las empresas renuncian a competir por precio o por calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en el atentado más grave contra la libre competencia, que es la colusión. La acusación que hemos presentado busca sancionar la conducta de las empresas y sus ejecutivos, que afectó la cobertura en condiciones competitivas de necesidades básicas como la alimentación de trabajadores y estudiantes”.

FNE acusa ante el TDLC colusión entre operadores de vales de alimentación y vestuario y pide aplicar multas por más de US$ 39 millones a Pluxee (ex Sodexo) y a su ex gerente general. https://t.co/F12JKmVkmd pic.twitter.com/3NptZUeNXt — FNE_Chile (@ChileFne) May 26, 2026

¿Cómo operaban ambas empresas?

La investigación de la FNE reveló un “esquema de coordinación” entre ambas empresas y determinó que operaban como un “cartel”, tras acceder a los registros de comunicaciones de los ejecutivos y allanar sus domicilios particulares.

Según los antecedentes recopilados, la comunicación y las negociaciones entre los ejecutivos comenzaron en 2013, cuando Sodexo perdió el contrato frente a Edenred.

El organismo detalló que los empresarios “se comunicaban a través de celulares de prepago, de sus cuentas personales de correo electrónico y de aplicaciones de mensajería, como Telegram, con el objetivo de no dejar huella de su conducta ilícita“.

A esto se le suma que “los ejecutivos agendaban reuniones entre competidores referidas como ‘Desayuno con primos CL’ o ‘Reunión con los primos’, debido a que ambas empresas tenían en común pertenecer a capitales franceses”.

Asimismo, en la investigación se expusieron los mecanismos con los que funcionaban las empresas, los cuales consistían en: coordinar los precios u otras condiciones relevantes para la contratación, presentar ofertas de cobertura para favorecer a la empresa que era incumbente, abstenerse de participar en procesos de contratación y retirar ofertas ya presentadas.

De este modo, cuando no se respetaban las cuentas que cada empresa mantenía, “se aplicaban compensaciones a través de mecanismos que resguardaban que, si una empresa perdía un contrato, se aseguraba la adjudicación de otro similar, mediante la coordinación de las ofertas entre ambas requeridas”.

De acuerdo con la declaración de un ejecutivo ante el organismo, el “cartel” operaba bajo un acuerdo de “no me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor”, ya que cada compañía mantenía a sus clientes intactos, eliminando o reduciendo la competencia al actuar en mutua colaboración.

Ante los antecedentes expuestos, la FNE acusó que Pluxee y Edenred “no solo afectaron a clientes privados, sino que también a organismos públicos que adquirieron sus servicios a través de ChileCompra durante la vigencia de los convenios marco celebrados mientras duró el cartel”.

Declaración pública de Edenred

Apenas se dio a conocer la acusación contra las empresas, Edenred emitió un comunicado público en el que señaló haber tomado conocimiento de la investigación de octubre de 2021, la cual involucra a la compañía y a tres de sus ejecutivos.

Por lo anterior, Edenred informó en el documento que “encargó una auditoría externa integral para determinar si se había cometido alguna conducta ilícita y/o si se habían vulnerado las políticas de cumplimiento de la compañía”, según consignó La Tercera.

En el texto se explicó que los resultados de la auditoría confirmaron que se produjo “una conducta contraria a las políticas de la empresa“, pero se aseguró que esta ya había cesado.

Asimismo, en su revisión interna se identificaron antecedentes adicionales, por lo que “Edenred Chile solicitó voluntariamente acogerse al mecanismo de delación compensada en junio de 2023″.

Por último, la empresa manifestó su voluntad de seguir cooperando con la autoridad “con un firme compromiso de operar conforme a estándares éticos y en cumplimiento de la normativa de libre competencia, en beneficio de sus empleados, stakeholders, clientes y usuarios”.