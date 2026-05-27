Avanza en el Senado proyecto de responsabilidad penal adolescente: Fortalece el cumplimiento efectivo de penas en delitos graves

La Comisión de Constitución del Senado despachó a Sala el proyecto de responsabilidad penal adolescente.

En el debate, la senadora Claudia Pascual expresó su voto en contra tras considerar que la normativa no resuelve el fondo de la problemática. En tanto, Pedro Araya, Arturo Squella y Andrés Longton votaron a favor.

Así, con tres votos a favor y uno en contra, la comisión aprobó la idea de legislar la iniciativa que modifica la ley que determina un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

En concreto, se busca fortalecer el cumplimiento efectivo de penas respecto a delitos graves y también en el caso de reincidencias.

El objetivo, según explicaron desde el Senado, es “formular una respuesta penal contundente respecto de menores infractores de ley que cometan delitos de especial gravedad, como el homicidio, secuestro, tortura y otros que reciben pena de presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado, como por ejemplo, violación con homicidio, secuestro con homicidio u homicidio de miembros de las policías o de Gendarmería en ejercicio de sus funciones, entre otros”.

La comisión señaló que en la tramitación en particular de la iniciativa se tendrán en cuenta “varias de las sugerencias” que se entregaron durante las audiencias, con el fin de perfeccionar la normativa.