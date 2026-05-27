Caso Codelco: Correos internos revelan intercambio de presidente ejecutivo sobre alteración de cifras de producción

Durante las últimas horas, se dieron a conocer correos electrónicos de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) que apuntarían que su presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, habría conocido la operación para inflar las cifras de producción al cierre de 2025.

Según información dada a conocer por Ex-Ante, los mensajes informaban al directivo sobre la evolución de la “operación rastrillo“, una estrategia utilizada para recuperar existencias de cobre y elevar los resultados finales del ejercicio minero.

En las comunicaciones, el vicepresidente de Comercialización de la estatal, Braim Chiple, reportó el estado de las acciones. El 9 de diciembre de 2025, el ejecutivo escribió a Alvarado: “Así vamos a la fecha con la cuenta del carnicero respecto a la operación rastrillo 2025”.

Añadió que “durante noviembre ingresamos lo que más pudimos, eso nos pegó en los inventarios comerciales de fin de mes, pero nos mejora el plan en diciembre. Seguimos trabajando con las divisiones para poner en valor todo material con cobre”. Finalmente concluyó indicando: “Vamos apretados con el tema inventario para fin de año (2025), entre la bajada de productos más hacia fin de mes, marejadas y estos productos no tradicionales”.

Los textos coinciden con una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre, detectada por una auditoría interna tras una denuncia anónima. La alteración contempló 20 mil toneladas de óxidos en Chuquicamata y siete mil de polvos metalúrgicos en la División Ministro Hales. Debido a esto, la producción de diciembre de 2025 subió a más de 172 mil toneladas, frente al promedio de 105 mil de los meses previos, marcando el registro mensual más alto de la década. La situación generó el pago de bonos por 14,3 millones de dólares a cerca de 6.300 funcionarios de la firma.

A raíz de la auditoría, el directorio removió al gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, sancionó a siete ejecutivos e ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por posibles delitos.

El antecedente se da a conocer en medio del anuncio de Fiscalía de abrir una causa penal por el caso. Junto con informar la apertura de la arista penal, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos sostuvo que “dentro de los próximos días vamos a definir las primeras diligencias”.

“Lo más probable es que citemos a declarar a personeros que practicaron esta auditoría y a directores involucrados en la denuncia respecto de los hechos que se dieron a conocer o de los que tomaron conocimiento y que originaron la auditoría”, añadió el persecutor.

Codelco responde a la nota

Durante este miércoles, Codelco -a través de un comunicado- se refirió a la publicación de Ex-Ante.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), Rubén Alvarado, afirmó que la nota contiene “asociaciones incorrectas entre materiales distintos y hechos no relacionados”. El directivo precisó que los antecedentes aludían a revisiones rutinarias de “cobre recuperado desde procesos normales de limpieza y recuperación operacional”.