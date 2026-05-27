Vacaciones de invierno 2026: ¿En qué regiones habrá tres semanas de receso?

Queda poco menos de un mes para la llegada de la temporada invernal en Chile, y el Ministerio de Educación (Mineduc) ya entregó las fechas para las vacaciones de invierno en colegios de todo el país.

De acuerdo con las autoridades, el calendario está definido por zonas, por lo que no todas tendrán los mismos días de descanso.

Es así que habrá algunas regiones que tendrán tres semanas de receso invernal, mientras que la mayoría tendrá dos.

Esta decisión se debe fundamentalmente a factores sanitarios y climáticos, con el objetivo de “proteger a la población durante la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias“.

Vacaciones de invierno 2026: ¿Qué regiones tendrán tres semanas de receso?

Región de Arica y Parinacota: del lunes 13 al viernes 24 de julio. Regreso a clases el 27 de julio.

del lunes 13 al viernes 24 de julio. Regreso a clases el 27 de julio. Región de Tarapacá: del lunes 13 al viernes 24 de julio. Regreso a clases el 27 de julio.

del lunes 13 al viernes 24 de julio. Regreso a clases el 27 de julio. Región de Antofagasta: del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. Regreso a clases el 20 de julio.

del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. Regreso a clases el 20 de julio. Región de Atacama: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región de Coquimbo: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región de Valparaíso: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región Metropolitana: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región de O’Higgins: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región del Maule: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región de Ñuble: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región del Biobío: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región de La Araucanía: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región de Los Ríos: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio.

del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Regreso a clases el 6 de julio. Región de Los Lagos: del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. Regreso a clases el 20 de julio.

del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio. Regreso a clases el 20 de julio. Región de Aysén: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio. Regreso a clases el 20 de julio.

del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio. Regreso a clases el 20 de julio. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio. Regreso a clases el 20 de julio.

El calendario completo informado por el Mineduc puede ser revisado haciendo click aquí.