Junaeb irá a Fiscalía: Gobierno anuncia que entregará antecedentes al Ministerio Público por eventuales irregularidades en administración anterior

Durante las últimas horas, se reveló que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), denunciará ante el Ministerio Público supuestas irregularidades por más de 14 mil millones de pesos detectadas por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal en el periodo 2022-2026.

Según lo informado por La Tercera, tanto el director del servicio, Fernando Peña, y la jefa jurídica, Catalina Poblete, se reunirán con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, por presuntos fraudes y sobreprecios en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la firma Soser. El organismo también acudirá a la Contraloría General de la República (CGR).

La subsecretaria Constanza Castillo detalló sobre el procedimiento institucional que “tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes que correspondan, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público”.

La auditoría de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) también abarca al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Prodemu, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) por deficiencias de control financiero y recursos pendientes de rendición.