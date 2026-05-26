Fiscal Aquiles Cubillos afirma que “eventualmente” se citará a Máximo Pacheco por la investigación sobre sobreestimación en Codelco

El fiscal Aquiles Cubillos se refirió a las indagatorias sobre eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción de cobre de Codelco durante 2025.

El persecutor señaló que actualmente se están analizando los antecedentes remitidos tras una denuncia, principalmente a partir de una auditoría interna realizada por la estatal.

“Dentro de los próximos días vamos a definir las primeras diligencias. Lo más probable es que citemos a declarar a personeros que practicaron esta auditoría y a directores involucrados en la denuncia respecto de los hechos que se dieron a conocer o de los que tomaron conocimiento y que originaron la auditoría”, adelantó.

Consultado por las posibles responsabilidades que podría tener el directorio de la empresa estatal, sostuvo que “tenemos que ver, a partir de los antecedentes de la auditoría, cuál podría ser la calidad (procesal) de las personas involucradas. Entiendo que uno de los directores es quien recibe los antecedentes de forma anónima y que origina la auditoría; por tanto, está en calidad de denunciante. Vamos a tener que ir viendo qué ejecutivos tomaron conocimiento de estos antecedentes para ir definiendo sus calificaciones”.

Al preguntarle sobre una eventual citación al expresidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, respondió: “Eventualmente lo vamos a citar. Su abogado se ha contactado con nosotros, nos ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación y también a coordinar prontamente su declaración”.

Asimismo, subrayó que se trata de una “investigación altamente compleja”, debido a los montos involucrados y las transacciones a las que se hace referencia.

En esa línea, aclaró que se trata de una investigación desformalizada que surge a partir de antecedentes entregados por Codelco mediante un informe de auditoría y también por una denuncia presentada por el diputado Jaime Mulet.

¿Qué dice la auditoría?

La auditoría concluyó que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción, específicamente en 20 mil tmf contenidas en óxidos de la División Chuquicamata y 6.875 tmf contenidas en arsenito de calcio de la División Ministro Hales, equivalentes en su conjunto a aproximadamente el 2% de la producción propia informada por Codelco para ese año.

“La investigación determinó que estos materiales requerían procesamiento posterior, no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados y debieron mantenerse registrados como productos en proceso. De esta manera, identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos”, informó Codelco.