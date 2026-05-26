Cyber 2026: Los 8 pasos que recomienda un experto para evitar estafas digitales

En el marco de una nueva edición del Cyber Day, que se realizará el próximo lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Roberto Larenas, realizó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estafas, fraudes e ingresos a sitios falsos.

Ante el alto tráfico que genera este evento de compras y descuentos online, el experto entregó ocho medidas:

1. Verifica que nadie esté desviando tus llamadas

Los estafadores llaman haciéndose pasar por ejecutivos bancarios y convencen a las víctimas de marcar un código en su celular. Sin que lo noten, ese código redirige todas sus llamadas hacia los delincuentes, incluidos los mensajes de seguridad del banco.

2. Entra tú mismo al sitio, nunca desde un enlace

Escribe directamente la dirección en el navegador o búscala a través de Google.

3. El nombre de la tienda en el enlace no garantiza nada

Un sitio falso puede tener como prefijo el nombre de una tienda o empresa conocida (por ejemplo, multitiendaX.ofertas-cyber.com). La palabra del comercio aparece en el enlace, pero el sitio real es ofertas-cyber.com, que no tiene relación con la tienda.

4. El código que llega por SMS puede ser robado

Cuando el banco envía un número al celular para confirmar una operación, ese sistema tiene una debilidad: alguien con los contactos adecuados puede lograr que tu número telefónico sea transferido a otro chip y, de esta forma, recibir tus mensajes.

5. Antes de escanear un código QR, revisa la dirección que aparece

Tu celular muestra una vista previa del sitio al que te llevará el código QR antes de abrirlo. Si esa dirección tiene un nombre extraño o desconocido, no ingreses.

6. Usa una tarjeta con límite para comprar online

Si el sitio resulta ser falso, solo perderás el dinero cargado en esa tarjeta y no el saldo de tu cuenta principal.

7. Si te llama el banco, cuelga y llama tú

Ningún banco pedirá claves, coordenadas ni códigos de verificación por teléfono. Si recibes una llamada de este tipo, por más convincente y profesional que parezca, cuelga y comunícate tú mismo al número que aparece al reverso de tu tarjeta o en la aplicación del banco.

8. Si sientes apuro, detente

“Solo quedan 2 unidades”, “tu cuenta será bloqueada en 10 minutos” u “oferta válida solo hoy” son frases diseñadas para que actúes sin pensar. En el Cyber hay mucho ruido de promociones reales y los estafadores se esconden precisamente en ese contexto.