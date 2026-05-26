“Afecta el ánimo de discusión en el Parlamento”: Claudio Alvarado por acusación constitucional contra Nicolás Grau en medio de la tramitación del proyecto de Reconstrucción

Durante la tarde de este martes, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió a la acusación constitucional que presentará el Partido Republicano contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

Consultado por el periodista Ivo Goic, de CNN Chile, sobre si el libelo acusatorio impulsado por republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL) podría afectar la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, Alvarado afirmó que esto responde a una facultad exclusiva de la Cámara en materia de fiscalización y enfatizó que “está radicado en los propios parlamentarios definir los momentos en que presentan una acusación. Uno, como gobierno, no puede administrar esos tiempos y, por lo tanto, si se materializa, habrá que ver cómo conjugamos la tramitación del proyecto y, al mismo tiempo, el desarrollo de esta acusación”.

“No sería serio negar que afecta el ánimo de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan y trabajar en varios ámbitos”, reconoció.

Cabe mencionar que la decisión de presentar una acusación constitucional ocurre luego de que el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP), acusara que el documento correspondiente al cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia de 2,9% del PIB en la trayectoria de la deuda: el balance proyectado acumulaba un deterioro de $13,5 billones entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en $3,9 billones durante el mismo período.