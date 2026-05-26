“Es negacionismo climático”: Maisa Rojas carga contra ministra Toledo por postura sobre cambio climático

Los dichos de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo respecto al cambio climático generaron duros cuestionamientos por parte de quien lideró la cartera durante la administración de Gabriel Boric.
En concreto, la actual secretaria de Estado planteó dudas respecto a la responsabilidad del ser humano en torno al cambio climático.
“Los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales y es algo que todos nosotros lo podemos percibir. Científicamente hay una situación y está respaldado. El hombre tiene obviamente un aporte, de todas maneras hay un aporte”, indicó en entrevista con CNN Prime.
Al respecto, la exministra Maisa Rojas fue tajante: “A mí me parece preocupante que la Ministra de Medio Ambiente haya evitado pronunciarse sobre el rol del humano en el cambio climático. La responsabilidad humana en el calentamiento global está claramente establecida, no hay divergencias. Ponerlo en duda o relativizarlo es negacionismo climático”.
“Chile tiene una ley, una ley que mandata a usar la mejor ciencia disponible para enfrentar el cambio climático, entonces no es secundario no pronunciarse sobre la ciencia. Esta ley tiene que implementarse con determinación, con decisión. Por ejemplo, se tiene que avanzar con premura en buses eléctricos para las ciudades de Chile”, agregó.
Rojas agregó que “menos contaminación, menos ruido, mayor comodidad. Se debe proteger a la población de las olas de calor con más parques, por ejemplo. Se debe proteger a la población de inundaciones provocadas por eventos climáticos extremos, asegurando, por ejemplo, la protección de humedales urbanos para que puedan servir como esponja. Ese es el rol y la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Proteger la naturaleza para proteger a los chilenos y chilenas”.
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