“Es negacionismo climático”: Maisa Rojas carga contra ministra Toledo por postura sobre cambio climático

Los dichos de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo respecto al cambio climático generaron duros cuestionamientos por parte de quien lideró la cartera durante la administración de Gabriel Boric.

En concreto, la actual secretaria de Estado planteó dudas respecto a la responsabilidad del ser humano en torno al cambio climático.

“Los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales y es algo que todos nosotros lo podemos percibir. Científicamente hay una situación y está respaldado. El hombre tiene obviamente un aporte, de todas maneras hay un aporte”, indicó en entrevista con CNN Prime.

Al respecto, la exministra Maisa Rojas fue tajante: “A mí me parece preocupante que la Ministra de Medio Ambiente haya evitado pronunciarse sobre el rol del humano en el cambio climático. La responsabilidad humana en el calentamiento global está claramente establecida, no hay divergencias. Ponerlo en duda o relativizarlo es negacionismo climático”.