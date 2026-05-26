Francisca Toledo y debate por cambio climático: “El hombre tiene un aporte en los cambios ambientales”

En su primera entrevista televisiva, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, abordó los principales lineamientos de su cartera y los desafíos institucionales de cara a las próximas normativas ambientales.

En conversación con CNN Prime, la secretaria de Estado se refirió a la postura del Gobierno frente a las variables climáticas y el origen de los fenómenos meteorológicos extremos que han afectado al país en el último tiempo, desmarcándose de visiones negacionistas y apuntando a la evidencia técnica disponible.

Consultada directamente sobre la existencia del cambio climático y la responsabilidad humana en este proceso, la autoridad sostuvo que los datos científicos respaldan las transformaciones observadas en el entorno. Tras sucesivas preguntas de la conductora del espacio respecto a la influencia de la actividad humana en el fenómeno, la secretaria de Estado afirmó que “el hombre tiene un aporte en los cambios ambientales”, reconociendo la existencia de un factor antrópico en la crisis climática global, aunque matizó que existen diversas miradas respecto a la magnitud de dicha incidencia.

“Los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales y es algo que todos nosotros lo podemos percibir. Científicamente hay una situación y está respaldado. El hombre tiene obviamente un aporte, de todas maneras hay un aporte”, aseguró Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente.

Avances en la Ley Marco de Cambio Climático y metas de carbono neutralidad

Durante la instancia, la titular de la cartera destacó las herramientas con las que cuenta el país para mitigar los impactos de la crisis ambiental, relevando la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Toledo enfatizó que Chile ha asumido compromisos democráticos de largo aliento, entre los que destaca la meta de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, mediante un trabajo coordinado que involucra la actualización de los instrumentos de gestión estatal.

En ese sentido, la ministra adelantó los próximos pasos regulatorios que implementará el Ejecutivo, detallando que se encuentran en proceso de revisión las metas fijadas a nivel internacional y las políticas locales de adaptación. “Estamos trabajando en esa línea, hay una NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) y se está实际izando la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP)”, explicó la autoridad, anunciando además que durante el mes de junio se iniciará un proceso de consulta pública para que la ciudadanía pueda participar en la elaboración de la nueva versión de este documento estratégico.