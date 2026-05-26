“Es desgaste institucional” y “se deben estudiar los antecedentes”: Reacciones a la acusación constitucional contra el exministro Grau

La bancada del Partido Republicano anunció este martes que presentará una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

La acción ocurre luego de que ayer el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciara que hubo un error en la contabilidad de la deuda pública para el período 2026-2030 dentro del último informe emitido por la administración del expresidente Gabriel Boric.

El jefe de la billetera fiscal presentó los resultados del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026, en el cual se dio a conocer que el cierre fiscal de 2025 arrojó un déficit estructural de -3,7% del PIB, cifra que, según el informe, excede en más de dos puntos porcentuales la meta vigente de -1,6% del PIB.

Según detalló el diputado republicano Benjamín Moreno, se encontraron “ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”.

“No es un juicio político: son hechos aritméticos”, advirtió.

Así, desde la oposición y el oficialismo surgieron distintas reacciones en torno a la acusación contra Grau.

La diputada integrante de la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo (DC), comentó que “a todos los chilenos nos interesa que haya un equilibrio y transparencia en el manejo de las finanzas públicas, pero no un aprovechamiento político”.

Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo. No es un juicio político: son hechos aritméticos. La… — Benjamin Moreno 🖐️🇨🇱Diputado (@BenjaminMorenob) May 26, 2026

“Estamos en desacuerdo con una acusación constitucional contra el exministro Grau porque no queremos fomentar la odiosidad. Lo que estamos esperando los chilenos es que haya una estrategia clara de cómo salir adelante y de cómo mejorar la calidad de vida de todas las personas”, agregó.

Por su parte, la parlamentaria del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, planteó que la acción “no es más que los partidos más radicales del gobierno utilizando nuevamente mal las herramientas institucionales. Este gobierno está intentando ensuciar la discusión con datos presentados de mala fe para desviar la atención de lo que están haciendo. Una reforma tributaria que beneficia a unos pocos, recortando beneficios sociales a la gran mayoría de Chile”.

Mientras que el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que las acusaciones constitucionales no sirven para resolver controversias técnicas entre economistas, y que si el oficialismo mantiene dudas sobre las proyecciones de Hacienda, están las comisiones investigadoras y el debate parlamentario para discutirlas.

“Diez acusaciones en el período anterior, todas rechazadas; es desgaste institucional más que una acusación seria”, zanjó.

Por otro lado, la jefa de bancada UDI, Flor Weisse, afirmó que, si bien los antecedentes conocidos “son de gravedad”, el partido estudiará en profundidad la acusación impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano.

Y añadió: “Vamos a estudiar cuáles son las infracciones constitucionales que se deduzcan de estos hechos, porque para que una acusación constitucional pueda tener éxito, garantizar que se cuente con los votos para ello”.

Asimismo, la diputada Joanna Pérez, presidenta del Movimiento Demócratas, comentó que el déficit fiscal que se proyecta es “grave” y que las AC “son el espacio también para asumir responsabilidades políticas que no quiso asumir el gobierno que se fue, porque desoyó las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, de parlamentarios”.

“Nunca fueron capaces de aclarar las cifras y por eso hoy día también nuestro país tiene que estar sufriendo rebajas presupuestarias y estamos poniendo todos la cara ante faltas a la competencia que tuvo el gobierno pasado, así que vamos a analizar su mérito. Creemos que es necesario que primero vayan a los espacios que los convoquemos y revisar si este libelo finalmente va a tener un nivel de adhesión del rol fiscalizador que siempre tiene que ejercer la Cámara”, acotó.

La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) también apuntó a que los antecedentes son graves y llamó a no minimizar la situación. De todos modos, aseveró que hay que ser responsables y “estudiar todos los antecedentes en profundidad para estudiar definitivamente esta acusación en su mérito”.