¿Nueva alza del precio de las bencinas? Proyectan aumento de $37 para gasolinas y una baja para el diésel a fines de mayo

De cara a este jueves 28 de mayo, se pronostica una nueva alza en el valor de las gasolinas, mientras que el diésel aputan a registrar una disminución de su valor.

Así lo proyectó Clapes UC -en un análisis que fue recogido por Radio Biobío– a partir de la evolución del tipo de cambio y del barril de petróleo.

De acuerdo con el centro de estudios, el precio mayorista de las gasolinas subiría $37 por litro, mientras que el diésel experimentaría una baja de $33 por litro.

Respecto al funcionamiento del MEPCO, desde la entidad explicaron que “bajo el supuesto de que el MEPCO aplicará solo su ajuste semanal, sin modificaciones en sus parámetros de calibración, las proyecciones apuntan a un aumento del 2,5% ($37/lt) en los precios mayoristas de las gasolinas a partir del 28 de mayo (…) Por lo que se siguen las tendencias al alza estimadas desde el ajuste anterior, las cuales no se llevaron a cabo producto de la modificación de parámetros, específicamente el precio de referencia de los combustibles importados”.