Elecciones en Colombia 2026: Quiénes son los candidatos presidenciales y qué debe pasar para que haya segunda vuelta

(CNN) — El domingo 31 de mayo de 2026 se celebrará en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se trata de una votación con alta tensión política en que parece estar sobre la mesa la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro o un cambio.

La votación presidencial se realiza de manera simultánea dentro y fuera del país. Los colombianos residentes en el exterior pueden sufragar durante una semana completa —del lunes 25 de mayo al domingo 31 de mayo—, mientras que en territorio nacional la jornada se concentra en un solo día. El censo electoral proyectado supera los 41,4 millones de ciudadanos habilitados para votar, según la Registraduría.

En esta jornada, los ciudadanos votan exclusivamente por la fórmula de presidente y vicepresidente de la República que gobernará durante el periodo constitucional 2026-2030. Cada candidatura aparece en el tarjetón como una fórmula conjunta y también se incluye la casilla de voto en blanco.

A diferencia de otros procesos electorales, ese día no se eligen congresistas, gobernadores ni alcaldes, ya que el Congreso fue renovado en los comicios legislativos realizados en marzo.

Para que un candidato gane la presidencia de manera directa el 31 de mayo debe obtener la mitad más uno de los votos válidos —es decir, mayoría absoluta—. Si una fórmula alcanza ese umbral, queda elegida sin necesidad de una nueva votación. Sin embargo, si ninguna candidatura supera el 50 % + 1 de los votos válidos, la legislación electoral establece la realización de una segunda vuelta o balotaje.

En ese escenario participan únicamente las dos fórmulas presidenciales que hayan obtenido las votaciones más altas en la primera vuelta. La segunda vuelta está programada para el domingo 21 de junio de 2026 y, en esta instancia, resulta elegida la fórmula que obtenga el mayor número de votos, sin importar si supera o no el 50 % del total.

Los candidatos

En el orden en el que aparecen en el tarjetón electoral:

Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas

Claudia Nayibe López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero

Abelardo Gabriel de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano

Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez

Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque

Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo

Roy Leonardo Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila

Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz

Paloma Susana xValencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango

Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba

Tres fórmulas que aparecerán en el tarjetón no participarán en la contienda porque se retiraron después de la oficialización de las candidaturas: la de Clara Eugenia López Obregón – María Consuelo del Río Mantilla, la de Luis Gilberto Murillo Urrutia – Luz María Zapata Zapata y la de Carlos Eduardo Caicedo Omar – Nelson Javier Alarcón Suárez. Los tres equipos anunciaron su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico.

El panorama político

Los partidos Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro a la presidencia en 2022, y Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, son las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030, tras las elecciones legislativas de marzo.

El resultado legislativo va en paralelo con lo que han mostrados los sondeos para la votación presidencial y con el debate público durante la presidencia de Petro: un oficialismo que apunta a seguir en el poder con Iván Cepeda, y una oposición concentrada en las candidaturas de derecha de Abelardo de la Espriella —independiente, pero con apoyo de algunos grupos políticos consolidados— y Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y vencedora de una consulta interpartidista que incluye a figuras de centro como su aspirante a vicepresidente, Juan Daniel Oviedo).

Con las candidaturas de los líderes de centro (Sergio Fajardo y Claudia López) rezagadas en las encuestas, el panorama en Colombia es de polarización frente al continuismo o el cambio en opciones de derecha.