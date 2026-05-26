Exministra Tohá por dichos de Arrau sobre política en seguridad: “No es del gobierno anterior, sino del Estado”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la polémica tras dichos del Gobierno respecto a la continuidad de la política de seguridad promulgada por el expresidente Gabriel Boric.

Durante la jornada de este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue consultado sobre si habrá un plan para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

“La ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una Política Nacional de Seguridad Pública; esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy está vigente, que le quedan más de cinco años de funcionamiento”, dijo.

La reacción de la exministra Tohá

En su cuenta de X (ex Twitter), la exministra Tohá sostuvo que “ha habido polémica por las palabras del ministro Arrau señalando que la política de seguridad del gobierno anterior es suficiente. No debiera sorprendernos“, partió señalando en la publicación.

“La Política Nacional de Seguridad Pública no es del Gobierno anterior, sino del Estado, y dura seis años. Su elaboración incluyó opiniones de todos los sectores y fue valorada ampliamente“, añadió la otrora secretaria de Estado.

Agregó que “otra cosa es el plan que se le ha exigido al Gobierno, que se refiere a la estrategia bienal que pide la nueva normativa para aterrizar en la práctica la Política de Seguridad. El presidente Boric la dejó casi lista. Solo falta que las actuales autoridades agreguen sus énfasis y la hagan pública. Ese paso sigue pendiente y el Gobierno debe cumplir con darlo”.

Tohá se sumó de esta forma a otras exautoridades que abordaron la polémica, tales como la exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que “parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio. Prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que solo eran eslóganes de campaña”.

Arrau se refirió este martes a los dichos de Vallejo, asegurando que “plan por supuesto que hay; el presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto al combate del delito, del crimen. Es lo que vamos a implementar en estos días. Confundir los términos me llama mucho la atención. Esto de cuando hay una política pública, un plan”.