Acusación constitucional contra Nicolás Grau: Partido Republicano anuncia libelo contra el exministro de Hacienda

Este martes, el Partido Republicano anunció que presentará una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El hecho se produce luego de que ayer lunes el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciara un error en la contabilidad de la deuda pública para el período 2026-2030 dentro del último informe emitido por la administración de Gabriel Boric.

Según detalló el secretario de Estado, el gobierno anterior omitió unos US$10.500 millones en el reporte del cuarto trimestre de 2025, lo que alteró significativamente las proyecciones financieras para dicho lapso, lo que provocó que la deuda pública pudiese superar el límite del 45% del PIB en 2028 —alcanzando un 45,4%— y llegue al 46,5% del PIB para el año 2030.

Republicanos y Libertarios apuntan contra Grau

El jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, dio a conocer la información. A través de su cuenta de X, el parlamentario aseguró que “como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al exministro Nicolás Grau”.

En esa línea, aseguró que “encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo. No es un juicio político: son hechos aritméticos. La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden”.

Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al ex ministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo. No es un juicio político: son hechos aritméticos. La… — Benjamin Moreno 🖐️🇨🇱Diputado (@BenjaminMorenob) May 26, 2026

La acción constitucional anunciada por el Partido Republicano -colectividad en la que militaba el Presidente José Antonio Kast antes de llegar a La Moneda- se produce de forma paralela a otra anunciada por el Partido Nacional Libertario.

También desde dicho partido señalaron que acusarán constitucionalmente a Grau, y que entregarán más detalles durante la tarde de este martes.

A las 15 horas tendremos un punto de prensa en la sede del PNL, en que comunicaremos con nuestros parlamentarios el detalle de nuestra decisión de acusar constitucionalmente al ex ministro Grau. — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) May 26, 2026

La defensa de Grau

Fue a través de su cuenta de X que ayer lunes el propio Grau replicó al emplazamiento del ministro Quiroz.

En su red social, el extitular de Hacienda defendió la consistencia de sus proyecciones macroeconómicas a cuatro años y descartó cualquier error de cálculo frente a las recientes acusaciones.

El economista explicó que la relación deuda/PIB no depende únicamente del déficit efectivo, sino de variables como la inflación, el alza del PIB nominal y la apreciación del peso chileno. En este sentido, aseguró que las diferencias detectadas en los informes responden a distintas visiones sobre los supuestos económicos y no a fallas técnicas.