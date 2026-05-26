Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en Estación Central: Mantenían ropa similar a la usada por Carabineros

Dos sujetos fueron detenidos por carabineros que realizaban patrullajes preventivos en la calle Transit, en Estación Central.

El hecho ocurrió cuando los funcionarios se percataron de la presencia de un vehículo blanco marca Peugeot que tenía una patente de fabricación artesanal. Al intentar fiscalizar, el conductor y los ocupantes del auto huyeron del lugar, iniciándose un seguimiento controlado.

Finalmente, se les dio alcance en la intersección de calle Los Gladiolos con pasaje Vanguard. Cinco sujetos se bajaron del vehículo e intentaron darse a la fuga; sin embargo, dos de ellos fueron detenidos, indicó la subteniente Isidora Benavente, oficial de Ronda Radiopatrullas.

Corresponden a dos individuos de 18 y 27 años, sin antecedentes penales, quienes fueron trasladados hasta la 21° Comisaría Santiago Central y posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Al revisar el automóvil, los efectivos hallaron dos armas de fuego tipo pistola con sus cargadores, munición y vestimenta similar a la que utiliza Carabineros. Además, se constató que el auto tenía encargo vigente por robo con violencia.

En total, se incautó una pistola marca Glock, modelo 45, con número de serie borrado; una pistola marca Glock, modelo 19, con número de serie borrado; 33 cartuchos calibre 9 mm de distintas marcas y 2 celulares.