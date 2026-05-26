Grau descarta anomalías fiscales y defiende proyección de deuda frente a cuestionamientos de ministro Quiroz: “No tiene errores”

El exministro de Hacienda durante el cierre de la administración de Gabriel Boric, Nicolás Grau, defendió los cálculos del gobierno anterior luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, acusara un “error” en las proyecciones de la deuda pública para el período 2026 Y 2030.

La disputa comenzó cuando el jefe de Teatinos 120 afirmó que el reporte previo omitió compromisos por US$10.500 millones, lo que empujaría el endeudamiento estatal sobre el límite del 45% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2028. Ante esto, el Ejecutivo ordenó una investigación administrativa interna para identificar eventuales responsabilidades en dicho error.

Frente a las acusaciones, Grau descartó cualquier tipo de anomalía mediante un hilo en su cuenta de X. En su publicación, el exsecretario de Estado sostuvo que “la proyección es consistente y no tiene errores de cálculo“.

Asimismo, el economista explicó que la relación deuda/PIB no solo responde al déficit efectivo, sino que también depende de variables como la inflación, el tipo de cambio, el PIB nominal y los movimientos bajo la línea.

Según la exautoridad, el argumento oficial “asume implícitamente que entre ambos informes sólo cambió la proyección del déficit de cada año“. Sin embargo, precisó que en el proceso se registró una apreciación del peso chileno —lo que reduce el valor de la deuda en moneda local— junto a un alza en la estimación del PIB nominal.

En esta línea, subrayó que “las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a 4 años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores“.

Hacia el final de su intervención, Grau dio un giro político al apuntar contra el impacto de la mega reforma económica impulsada por el Gobierno del Presidente Kast, la que actualmente está siendo tramitada en el Senado.

“Ojalá esta aclaración nos permita volver al debate importante: 1) ¿Por qué el IFP no dice nada del impacto de la mega reforma en la deuda? 2) ¿Es razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales (como está actualmente ocurriendo)?”, sentenció el extitular de Hacienda.