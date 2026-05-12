Encuentran con vida a joven de 19 años que habría sido secuestrado en San Miguel: Hay cuatro detenidos

Un joven de 19 años fue encontrado con vida durante la madrugada de este martes tras haber sido denunciado como víctima de un presunto secuestro en la comuna de San Miguel.

El operativo fue desarrollado por personal del OS9 de Carabineros, que logró ubicar a la víctima en la intersección de General Barroso con Agustinas, en la comuna de Santiago Centro.

Según los primeros antecedentes, el joven fue encontrado en buenas condiciones de salud. En el mismo procedimiento fueron detenidas cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad extranjera.

¿Qué se sabe del presunto secuestro en San Miguel?

El caso comenzó a ser investigado luego de una denuncia presentada en la 12ª Comisaría de San Miguel por un presunto secuestro ocurrido cerca de las 21:00 horas del lunes, en calle Brigadier de la Cruz, a pocos metros de Gran Avenida.

De acuerdo con antecedentes policiales citados por ADN Radio, testigos habrían visto al joven cuando intentaba descender de un automóvil. En ese momento, habría sido retenido por desconocidos mientras pedía ayuda.

Además, otros dos sujetos que caminaban por el sector lo habrían empujado para mantenerlo dentro del vehículo, lo que fue advertido por vecinos.

La situación generó la reacción de residentes del sector, quienes corrieron tras el automóvil y lanzaron piedras para intentar detener la huida. Parte del hecho quedó registrada por cámaras de televigilancia, imágenes que forman parte de las diligencias.

Investigación quedó a cargo del OS9

Tras la denuncia, equipos especializados de Carabineros iniciaron las diligencias para dar con el paradero del joven. Horas más tarde, la víctima fue ubicada en Santiago Centro, en un procedimiento que terminó con los cuatro detenidos.

La investigación continuará a cargo del OS9 de Carabineros, con el objetivo de establecer la dinámica del hecho, la eventual participación de los detenidos y las circunstancias en que se habría producido el presunto secuestro.