Daniel Núñez acusa falta de diálogo por Ley de Reconstrucción: “Kast está obsesionado con aprobar su proyecto hasta la última coma”

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, acusó falta de diálogo del Gobierno en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional y sostuvo que el presidente José Antonio Kast busca aprobar la iniciativa sin cambios sustantivos.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario abordó las más de 1.300 indicaciones presentadas al proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, cifra que, a su juicio, refleja los reparos transversales que existen frente al texto del Ejecutivo.

“La gran cantidad de indicaciones, que no son solo de la izquierda, representa que es un mal proyecto, que tiene muchas observaciones, que hay muchas cosas que corregir”, afirmó Núñez.

¿Qué dijo Daniel Núñez sobre la Ley de Reconstrucción?

El senador sostuvo que el alto número de indicaciones responde al alcance de la iniciativa, que no solo aborda medidas de reconstrucción, sino también cambios tributarios, ambientales, laborales y de inversión.

“No habíamos tenido precedentes que en una ley llamada de reconstrucción vengan cambios permanentes y estructurales al sistema tributario”, señaló.

Núñez también apuntó al ritmo de tramitación del proyecto y afirmó que fue elaborado “con una discusión exprés, a mata caballo”, sin el diálogo suficiente con los distintos sectores políticos.

En esa línea, recordó que organismos como el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema y el Fondo Monetario Internacional han planteado observaciones o reservas frente a distintos aspectos de la propuesta.

El parlamentario rechazó la acusación de obstruccionismo formulada desde sectores oficialistas y afirmó que la oposición tiene propuestas concretas para modificar el proyecto.

“Nosotros tenemos toda la disposición de hacer un debate serio, informado, con propuestas”, dijo.

#CNNChileRadio | Daniel Núñez, senador (PC): “El apoyo ciudadano a este proyecto tal como está es muy bajo. La gente ha tomado conciencia que este proyecto los está perjudicando y que beneficia solo al 1%. Ni la dictadura se atrevió a tanto en algunos temas” 📡 Sigue la señal… pic.twitter.com/jRIUDJiyzS — CNN Chile (@CNNChile) May 12, 2026

La propuesta de una mesa técnica

Núñez pidió al Ejecutivo retirar la urgencia del proyecto y abrir un espacio formal de conversación con la oposición antes de continuar la votación de las indicaciones.

“Creemos que es absolutamente posible que el Gobierno le quite la urgencia al proyecto, que nos demos dos semanas para hacer una mesa técnica de trabajo, que analice nuestras propuestas”, planteó.

Según el senador, esa fórmula permitiría revisar los puntos más cuestionados de la iniciativa y eventualmente retirar parte de las indicaciones ingresadas, en caso de que el Gobierno acoja cambios.

Entre las propuestas alternativas mencionadas por Núñez está reemplazar la eliminación del IVA a viviendas nuevas por un mecanismo que transforme ese monto en un pie para quienes buscan comprar una propiedad.

“Nosotros proponemos tomar el valor del IVA, el 18% de una vivienda nueva, y transformarlo en un pie para aquella persona que va a comprar la vivienda”, explicó.

También cuestionó el crédito tributario al empleo propuesto por el Ejecutivo y planteó ampliar el actual sistema de subsidio a la contratación de mano de obra.

“Nos parece que es mucho más eficiente y privilegia la contratación de nuevos trabajadores”, sostuvo.

#CNNChileRadio | Daniel Núñez, senador (PC): “El apoyo ciudadano a este proyecto tal como está es muy bajo. La gente ha tomado conciencia que este proyecto los está perjudicando y que beneficia solo al 1%. Ni la dictadura se atrevió a tanto en algunos temas” 📡 Sigue la señal… pic.twitter.com/jRIUDJiyzS — CNN Chile (@CNNChile) May 12, 2026

Críticas a Kast y al diseño tributario del proyecto

El senador PC apuntó directamente al Presidente y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al acusar una postura rígida frente a las críticas al proyecto.

“Yo veo al presidente Kast, al ministro Quiroz, totalmente, casi obsesionados con sacar su proyecto de ley al pie de la letra”, afirmó.

Más adelante, Núñez insistió en esa idea y sostuvo que “Kast está obsesionado con aprobar su proyecto de ley hasta la última coma”.

#CNNChileRadio | Daniel Núñez, senador (PC): “Hay propuesta, hay medidas, lo que falta es la voluntad de diálogo; y yo veo al presidente Kast que está obsesionado con aprobar su proyecto de Ley hasta la última coma, y eso que quiera imponerse”. 📡 Sigue… pic.twitter.com/GJldnw3JVy — CNN Chile (@CNNChile) May 12, 2026

El parlamentario acusó que la iniciativa beneficia principalmente a grandes empresas y a los patrimonios más altos del país, debido a la rebaja de impuestos, la reintegración tributaria y la invariabilidad para determinados proyectos de inversión.

“Este es un proyecto de ley que le baja los impuestos a los más ricos de Chile, a las grandes empresas, a las familias súper ricas”, afirmó.

A juicio de Núñez, esa menor recaudación podría traducirse en nuevos recortes durante 2027. En ese punto, advirtió eventuales impactos en políticas sociales, salud pública, gratuidad y construcción de jardines infantiles.

“Se bajan hoy día ingresos con certeza absoluta, estamos hablando de más de US$2.700 millones que se dejan de recibir de un golpe, y al mismo tiempo no sabemos los ingresos futuros”, sostuvo.

El senador también cuestionó la propuesta de invariabilidad tributaria para proyectos sobre US$50 millones y sostuvo que ese mecanismo podría amarrar decisiones fiscales por décadas.

“Eso implica que no se compromete solo estos cuatro años, sino que por 25 años tú no puedes cambiar las normas impositivas en esa empresa”, señaló.