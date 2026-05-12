Reportan amenaza de bomba en el Mall Plaza Oeste: Personas fueron evacuadas

El GOPE de Carabineros se encuentra realizando un procedimiento en el Mall Plaza Oeste, en la comuna de Cerrillos, debido a un aviso de bomba.

De acuerdo a información preliminar, a las 9:45 horas funcionarios llegaron al centro comercial durante la mañana de este martes luego de recibir una denuncia.

En uno de los baños de hombres del tercer piso, se encontró escrito con plumón rojo en una pared: “DEJÉ UNA BOMBA 12:00 HRS EXPLOTA”.

Personal de aseo limpió el mensaje y comunicó la situación a personal de seguridad del mall.

Debido a la situación, los accesos del centro comercial se mantienen cerrados.

En tanto, las personas que estaban al interior, que eran mayoritariamente trabajadores, fueron evacuadas.

El procedimiento se mantiene en desarrollo.