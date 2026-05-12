Por su vigésimo aniversario: Spotify lanza función “20 años” que resume la historia musical completa de cada usuario

Spotify conmemoró su vigésimo aniversario con el lanzamiento de “Spotify 20: Your Party of the Year(s)”, una experiencia interactiva que permite a los usuarios explorar su historial completo dentro de la plataforma.

A diferencia del tradicional “Wrapped” anual, esta función ofrece datos inéditos: el día de registro, el primer tema reproducido, el artista más escuchado de toda la vida y una playlist automática con sus 120 canciones principales. Los resultados incluyen tarjetas personalizadas para compartir en redes sociales.

Controversias paralelas al aniversario

Según reportó NME, el hito llega en un clima de tensiones con artistas. Taylor Swift se posiciona como la artista más reproducida de la historia del servicio, mientras Bad Bunny y The Weeknd lideran en álbumes y canciones.

Sin embargo, Massive Attack, King Gizzard y Sabres of Paradise retiraron su música de Spotify como protesta por las inversiones de su CEO Daniel Ek en Helsing, una empresa de tecnología militar. Los músicos acusan a la plataforma de priorizar beneficios sobre principios éticos.

La función está disponible en la aplicación móvil o en spotify.com/20.