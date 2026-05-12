Jamiroquai vuelve a Chile en 2026: Fecha, lugar, precios y venta de entradas

Jamiroquai confirmó su regreso a Chile con un concierto programado para el 15 de septiembre de 2026 en el Claro Arena, en Santiago, como parte de su nueva gira por América Latina.

La banda británica, liderada por Jay Kay, volverá al país en medio de un año relevante para su catálogo: en 2026 se cumplen tres décadas del lanzamiento de Virtual Insanity, una de sus canciones más reconocidas a nivel mundial.

El tour latinoamericano comenzará el 11 de septiembre en Rock in Rio, en Brasil, y luego continuará por Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Jamiroquai, en tanto, mantiene una historia de varias visitas al país.

La primera fue en 1997, en el Teatro Monumental, durante el periodo de mayor expansión internacional de la banda.

Su presentación más reciente en Chile fue en el Festival de Viña del Mar 2018, instancia que marcó su retorno a los escenarios locales después de varios años.

Cuándo comienza la venta de entradas para Jamiroquai en Chile

La venta de entradas para el concierto de Jamiroquai en Chile se realizará a través de Puntoticket.

La preventa comenzará el miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas, con beneficios para afiliados de Caja Los Andes y clientes de Claro Club.

En ambos casos habrá un 20% de descuento, sujeto a stock disponible.

Para Caja Los Andes, el beneficio considera un stock de 3.000 tickets y un máximo de dos entradas por afiliado.

En el caso de Claro Club, el stock informado es de 3.200 entradas, con un máximo de cuatro tickets por código.

La venta general comenzará el viernes 15 de mayo a las 10:00 horas, también mediante Puntoticket.

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Los valores van desde los $46.000 en sectores de vista parcial hasta los $230.000 en primeras filas, considerando el valor total informado para cada localidad.

Entre las ubicaciones disponibles figuran sectores como Mario Lepe Alto, Golden, Platinum, Diamante, Primeras Filas, Sergio Livingstone y Alberto Fouillioux, además de localidades de accesibilidad universal y acompañante.

Con descuento de Caja Los Andes o Claro Club, los precios parten en $38.000 para Mario Lepe Alto Vista Parcial y llegan hasta $190.000 en Primeras Filas.