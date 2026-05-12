Usach suspende actividades tras muerte de estudiante en Facultad de Administración y Economía

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) confirmó este martes el fallecimiento de un estudiante en dependencias de la Facultad de Administración y Economía (FAE), hecho que derivó en la suspensión de actividades académicas y administrativas durante la jornada.

Según información policial citada por T13, el caso involucra a un estudiante de 21 años y está siendo investigado por las autoridades. Durante la mañana se realizó un operativo al interior del recinto y se procedió a la evacuación de estudiantes.

¿Qué informó la Usach?

A través de un comunicado, la universidad expresó sus condolencias a la familia, seres queridos y a la comunidad universitaria tras el fallecimiento del estudiante.

“Frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria que hoy recibe con pesar esta noticia”, señaló la institución.

La casa de estudios también informó que activó mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional para estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el objetivo de brindar contención y orientación ante lo ocurrido.

“Informamos que la Universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, agregó.

Debido a la situación, la Usach determinó la suspensión de actividades académicas a partir de las 11:15 horas y de las actividades administrativas desde las 12:00 horas, junto con el cierre del campus.

FAE también confirmó suspensión de actividades

La Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago también emitió una comunicación interna para informar el fallecimiento del estudiante y señalar que el caso se encuentra bajo investigación.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de un estudiante de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, el cual está siendo investigado”, indicó la FAE.

El comunicado, firmado por el decano Raúl Berríos, añadió que la comunidad universitaria lamenta profundamente lo ocurrido y entregó sus condolencias a la familia, amistades, compañeras, compañeros y a todas las personas afectadas.

“Sabemos que momentos como este generan conmoción, tristeza e impacto en toda la comunidad universitaria. Por ello, queremos manifestar especialmente nuestro apoyo y acompañamiento a las y los integrantes de la Facultad de Administración y Economía”, señaló la facultad.

La institución precisó que se mantendrán operativos el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil para entregar apoyo y acompañamiento a quienes lo requieran. También seguirán activas las unidades con funciones críticas que no pueden ser suspendidas, bajo coordinación de sus respectivas jefaturas.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, el Ministerio de Salud mantiene disponible el servicio telefónico gratuito *4141, no estás solo, no estás sola, que funciona las 24 horas del día, de lunes a domingo, con atención de profesionales capacitados.