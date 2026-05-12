Usach suspende actividades tras muerte de estudiante en Facultad de Administración y Economía

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) confirmó este martes el fallecimiento de un estudiante en dependencias de la Facultad de Administración y Economía (FAE), hecho que derivó en la suspensión de actividades académicas y administrativas durante la jornada.
Según información policial citada por T13, el caso involucra a un estudiante de 21 años y está siendo investigado por las autoridades. Durante la mañana se realizó un operativo al interior del recinto y se procedió a la evacuación de estudiantes.
¿Qué informó la Usach?
A través de un comunicado, la universidad expresó sus condolencias a la familia, seres queridos y a la comunidad universitaria tras el fallecimiento del estudiante.
“Frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria que hoy recibe con pesar esta noticia”, señaló la institución.
La casa de estudios también informó que activó mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional para estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el objetivo de brindar contención y orientación ante lo ocurrido.
“Informamos que la Universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, agregó.
Debido a la situación, la Usach determinó la suspensión de actividades académicas a partir de las 11:15 horas y de las actividades administrativas desde las 12:00 horas, junto con el cierre del campus.
FAE también confirmó suspensión de actividades
La Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago también emitió una comunicación interna para informar el fallecimiento del estudiante y señalar que el caso se encuentra bajo investigación.
“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de un estudiante de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad, el cual está siendo investigado”, indicó la FAE.
El comunicado, firmado por el decano Raúl Berríos, añadió que la comunidad universitaria lamenta profundamente lo ocurrido y entregó sus condolencias a la familia, amistades, compañeras, compañeros y a todas las personas afectadas.
“Sabemos que momentos como este generan conmoción, tristeza e impacto en toda la comunidad universitaria. Por ello, queremos manifestar especialmente nuestro apoyo y acompañamiento a las y los integrantes de la Facultad de Administración y Economía”, señaló la facultad.
La institución precisó que se mantendrán operativos el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil para entregar apoyo y acompañamiento a quienes lo requieran. También seguirán activas las unidades con funciones críticas que no pueden ser suspendidas, bajo coordinación de sus respectivas jefaturas.
Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, el Ministerio de Salud mantiene disponible el servicio telefónico gratuito *4141, no estás solo, no estás sola, que funciona las 24 horas del día, de lunes a domingo, con atención de profesionales capacitados.
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